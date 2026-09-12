Almanya'nın yükselen yıldızı Barcelona ile ilk adımlarını atıyor

Barcelona'nın gelecek için umut bağladığı isimlerden Alman Mikael Baza, gençler (B) takımıyla Athletic Sant Just'un ilk takımına karşı oynanan hazırlık maçında forma giyerek mavi-kırmızılı formayla ilk dakikalarını geride bıraktı.

Almanya gençler milli takımında forma giyen 16 yaşındaki Baza için maç, daha deneyimli oyuncular barındıran ve bazıları La Masia oyuncularının yaşının iki katından fazla olan bir rakip karşısında zorlu bir sınav oldu.

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Katalan "Sport" gazetesine göre, dün cuma günü oynanan maç Barcelona'nın (2-1) yenilgisiyle sona erdi, ancak Alman defans oyuncusu ilk çıkışında olumlu izlenimler bıraktı.

Baza karşılaşma boyunca topları kesme yeteneğini, savunmadaki kapatma hızını, iyi bir fiziksel hazırlığın yanı sıra arkadan oyun kurmadaki net varlığını gösterdi; hem de yeni takım arkadaşlarına katılıp uyum sağlamasının üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişken.

Barcelona'nın yeni stratejisi

Barcelona'yla ilk sezonunu yaşayan Baza'nın transferi, kulübün genç yeteneklere yatırım stratejisi kapsamında değerlendiriliyor.

Boyu 1,90 metreyi aşan, sol ayağını kullanan ve fiziksel güce sahip olan defans oyuncusunun özellikleri, son aylarda büyük Avrupa kulüpleri ulaşmadan yetenekleri erkenden keşfetmek amacıyla keşif sistemini yeniden yapılandıran kulübün gözlemci biriminin yönelimiyle örtüşüyor.

Barcelona, oyuncunun La Masia'ya çoktan yerleşmesi ve kulüp ortamına kademeli uyum sürecine başlamasının ardından, bu sezon içinde Pol Planas yönetimindeki gençler (A) takımına yükselme ihtimaliyle birlikte, Baza'nın önümüzdeki dönemde gelişmesini bekliyor.

Genç defans oyuncusunun önünde hâlâ gelişim için büyük bir alan bulunuyor; kendisi ise Bayern Münih'e geçmeden önce Barcelona'nın radarında olan defans oyuncusu Jonathan Tah'ın kuzenidir.

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