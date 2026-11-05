Eylül sonu ve ekim başındaki uzun millî arada yaptığı denemelerin ardından Jurgen Klopp güvendiği isimlere dönüyor. Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü, takımının önündeki iki maç için aday kadroyu açıkladı. Klopp, daha alışıldık bir liste oluştururken birkaç yeni isme de yer verdi.

En dikkat çekici sürpriz, dokuz Bundesliga maçında attığı 8 golün ardından millî takıma dönen eski Milan oyuncusu Niclas Fullkrug oldu. Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde 13 Kasım Cuma günü deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Ardından 16 Kasım Pazartesi günü Berlin'de Hollanda'yı ağırlayacak.

Kaleciler: Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig

Defans oyuncuları: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu

Orta saha oyuncuları: Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant, Florian Wirtz

Forvetler: Younes Ebnoutalib, Niclas Füllkrug, Kai Havertz