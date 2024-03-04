Almanya'nın ilgilendiği Can Uzun, Türkiye'yi seçti: "Bu kalpten gelen bir karar"

Almanya Futbol Federasyonu'nun da yakından ilgilendiği Can Uzun milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Almanya, Can Uzun ile ilgileniyordu

Can kalbinin sesini dinledi

Türkiye'yi seçti

NE OLDU? Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg forması terleten Can Uzun, bu sezon ortaya koyduğu performansla Almanya'da gündem olmuştu. Almanya Futbol Federasyonu'nun da ilgilendiği Can Uzun milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

BÜYÜK RESİM: Böylece Türkiye'nin gelecekteki hücum hattı herkesi heyecanlandırmaya başladı. Can Uzun tercihiyle Kenan Yıldız, Enis Destan, Arda Güler, Semih Kılıçsoy gibi yetenekli genç millilerin arasına katıldı.

NE SÖYLENDİ? Can Uzun, Sky Sports Almanya'ya Türkiye tercihi hakkında şunları söyledi: "Kalbimin sesini dinledim. Böyle bir karar kulüp değiştirmek gibi bir kariyer kararı değil, kalpten gelen bir karar. Milli takımı hissetmeniz gerekiyor ve kalbim ve içgüdülerim bana Türkiye'nin benim için doğru seçim olduğunu söyledi."

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SIRADA NE VAR? Türkiye bu yaz düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz çıkış yakalamak istiyor. Almanya'da düzenlenecek turnuva 14 Haziran'da başlayacak ve 14 Temmuz'da sona erecek.