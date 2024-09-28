Almanya'nın eski yıldızı komşusunun garajına testereyle saldırdı

Arsenal ve Almanya Milli Takımı'nın eski kalecisi Jens Lehmann, komşusunun garajına yaptığı testereli saldırıyla gündemde.

Lehmann sıra dışı bir olayla gündemde

Komşusuna saldırı düzenledi

135 bin euro ceza aldı

NE OLDU? Arsenal ve Almanya Milli Takımı'nın eski kalecisi Jens Lehmann, sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Bild'in haberine göre, Lehmann komşusuyla yaşadığı sorun ve devamında verdiği zarar için ceza aldı.

BÜYÜK RESİM: İddiaya göre Lehmann, geçtiğimiz Temmuz ayında komşusunun garajına testereli saldırı düzenledi ve zararda bulundu.

Ayrıca Lehmann bu saldırıyı gerçekleştirdiği esnada görüntülenmemek adına güvenlik kamerasını da kapatmak istediği ancak başarılı olamadı.

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Lehmann'ın yaşanan olayın ardından başlangıçta 420 bin Euro ceza aldığı ancak bu rakamın temyizle 135 bin Euro'ya düşürüldüğü belirtildi.