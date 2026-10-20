Almanya Bundesliga'sındaki rekabetin ateşli bir şekilde başlamasına rağmen, Alman futbolunun efsanesi Lothar Matthäus, oyuncu kalitesi, kadro derinliği ve mali imkânlar açısından iki takım arasındaki bariz farklar göz önüne alındığında, Borussia Dortmund'un Bayern Münih'in hegemonyasını kırabileceğine pek ikna olmuş görünmüyor.

Matthäus'un açıklamaları Bundesliga şampiyonluk mücadelesiyle sınırlı kalmadı; ayrıca Almanya Milli Takımı'nın santrfor mevkisindeki kriz dosyasını da açarak, Jürgen Klopp'a hücum tercihlerini yeniden gözden geçirmesi ve Niclas Füllkrug'u yaşının ilerlemesi nedeniyle dışlamaması gerektiği yönünde bir mesaj gönderdi.

Alman futbolunun efsanesinin açıklamaları, Alman Ligi'nin sponsor şirketlerinden birinin düzenlediği bir etkinlik sırasında geldi; bu etkinlikte Almanya'daki futbol sahasında gündemde olan başlıca konuları ele aldı.

Sezonun ilk haftalarında rekabetin yakın olmasına rağmen Matthäus, Bayern Münih'in her zamanki üstünlüğünü ortaya koyacağını ve erken aşamada zirvede farkı açmayı başararak, mücadelenin belirleyici bölümlerine gelinmeden şampiyonluğu çözeceğini öngörüyor.

65 yaşındaki Matthäus şunları söyledi: "Şampiyonluk mücadelesi hâlâ heyecanlı; zirvede dört takım yalnızca bir puan farkla yarışıyor ki bu uzun zamandır görmediğimiz bir şey."

Ve ekledi: "Rekabetin son aşamalara kadar sürmesini ve şampiyonluğun sezon bitmeden altı hafta önce belli olmamasını diliyorum. Ancak işlerin farklı bir şekilde gelişmesi ve Bayern Münih'in erken aşamada zirvede tek başına kalması daha olası; alışılmış senaryo bu."

Matthäus'un açıklamaları, zirvedeki mücadelenin daha uzun süre devam edebileceğine işaret eden ilk göstergelere rağmen, rakiplerin sezon boyunca Bayern'e ayak uydurma kabiliyetine dair şüphelerini yansıtıyor.

Bireysel farklar Bayern'e Dortmund karşısında avantaj sağlıyor

Borussia Dortmund'un Bayern Münih ile rekabet etme şansından söz ederken Matthäus, takımın bazı zorluklarla karşılaşmaya başladığına dikkat çekti ve oyuncu kalitesindeki farkların ve teknik direktörlerin elindeki seçeneklerin Bavyeralı deve bariz bir avantaj sağladığını değerlendirdi. Şunları söyledi: "Dortmund, yeniden puan kaybettikten sonra ilk kez küçük bir kriz yaşıyor. Ancak önemli olan, o puanları ne şekilde kaybettiği."

Alman futbolunun efsanesi, Bayern oyuncularının bireysel üstünlüğünün, takımın şampiyonluk yarışında kefeyi lehine çeviren başlıca etkenlerden biri olduğunu açıkladı ve şunu ekledi: "Bayern Münih bireysel düzeyde daha iyi oyunculara sahip ve bu, gol farkından açıkça görülebilir. Dortmund'un tek bir maçta Bayern'i yenebileceğini düşünüyorum, ancak bu kolay olmayacak, özellikle iki takım Münih'te karşılaştığında."

Dortmund'un doğrudan karşılaşmalarda galibiyet alma kabiliyetini kabul etmesine rağmen Matthäus, tüm bir sezon boyunca rekabet etmenin daha bütünlüklü bir kadroya sahip olmayı gerektirdiğini düşünüyor ki sarı-siyahlı takımın Bavyeralı rakibine kıyasla bundan yoksun olduğunu değerlendiriyor. Şunu ekledi: "Eğer Bayern Alman Ligi'nde olmasaydı, Dortmund her zaman en önde gelen aday olurdu. Takımın iyi bir kadrosu var, ancak ne ilk on birde ne de kadro derinliğinde aynı kaliteye sahip değil."

Matthäus'a göre fark, yalnızca ilk on bir oyuncularının düzeyiyle sınırlı değil; her takımın eksiklikler ve sakatlıklarla başa çıkma kabiliyetine de uzanıyor. Bayern, performans düzeyini koruyabilecek uluslararası alternatiflere sahipken, Dortmund'un elindeki seçenekler daha sınırlı görünüyor.

İki kulüp arasındaki rekabet hakkındaki sözlerini bitirirken Matthäus, mali imkânların aralarındaki farkları belirlemede önemli bir rol oynadığının altını çizdi ve şunları söyledi: "İki kulüp arasındaki fark bu; Bayern oyuncularının bireysel kalitesi basitçe daha yüksek. Bu, oyuncuların piyasa değerinden ve kulübün gelirlerinden görülebilir; mali kaynaklar farklı."

Buna rağmen Matthäus, Dortmund'un son dönemde ortaya koyduğu işi övmeyi de ihmal etmedi ve şunu ekledi: "Dortmund'un son iki yılda, özellikle Niko Kovac'ın yönetiminde çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum."

Matthäus, Klopp'tan Füllkrug'a yönelik tavrını yeniden gözden geçirmesini istiyor

Başka bir dosyada Matthäus, Almanya Milli Takımı'nın santrfor mevkisindeki krize geçti ve takımın, yalnızca genç yeteneklere güvenmek yerine, tecrübeye ve fırsatları değerlendirme kabiliyetine sahip net bir santrfora ihtiyaç duyduğunu değerlendirdi.

Bu bağlamda Matthäus, Jürgen Klopp'u Niclas Füllkrug'dan yararlanma olasılığını düşünmeye çağırdı ve yaşın ilerlemesinin, hücuma katkı sağlayabilecek bir oyuncuyu dışlamak için yeterli bir sebep olmaması gerektiğini vurguladı.

Matthäus şunları söyledi: "Milli Takım'da bu mevkide bir sorunumuz var. Yunanistan karşısında gol atamadık ve gerçek bir santrfordan yoksunuz. Sürekli genç oyunculardan bahsediyoruz, ancak gol atma kabiliyetine dair net bir kanıt sunan tek kişi Füllkrug. Kai Havertz'e gelince, Hollanda maçından sonra sakatlandı ve o da geleneksel bir santrfor değil."

Matthäus, genç unsurlara güvenmenin bazı maçlarda faydalı olabileceğini, ancak takımın bu mevkideki krizine garantili bir çözüm oluşturmadığını düşünüyor; özellikle takımın zorlu karşılaşmalarda yarı fırsatları değerlendirebilecek bir forvete ihtiyaç duyduğunda.

Şunu açıkladı: "Genç oyuncular bu rolü bazen üstlenebilir, ancak bunu her zaman yapamazlar. Jürgen Klopp bunu hesaba katmalı."

Klopp otuz yaşını geçen oyuncuları dışlıyor mu?

Matthäus, daha yaşlı oyunculara güvenme meselesine değindi ve Klopp'un, iyi performanslar sergileyebilecek olsa bile, otuz yaşını aşan herhangi bir oyuncuyu dışlamaya dayalı bir politika benimseyip benimsemediğini sorguladı.

Şunu söyledi: "Bu şekilde düşünüp düşünmediğini bilmiyorum: Eğer bir oyuncu otuz yaşını geçtiyse, işi bitmiştir. Ve eğer bu ilke kalecilere uygulanıyorsa, saha oyuncularına da uygulanmalı."

Bununla birlikte Matthäus, Füllkrug'un kesin bir şekilde kadroya katılmasını talep etmediğini, aksine Milli Takım'ın daha etkili hücum çözümlerine ihtiyaç duyması nedeniyle ondan yararlanma olasılığının incelenmesine çağrı yaptığını açıklamaya özen gösterdi.

Matthäus sözlerini, Alman Milli Takımı'nın hücumunu yönetmek için en uygun gördüğü isimleri belirleyerek tamamladı: "Füllkrug'un kesin bir şekilde çağrılmasını talep etmiyorum, ancak Klopp'un en azından bunu düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence üç seçenek şunlar: Kai Havertz, Niclas Füllkrug ve Tresoldi."

Böylece Matthäus, Alman futbolunun önüne iki önemli dosya koydu; bunlardan ilki Dortmund'un sezon boyunca Bavyera üstünlüğüne ayak uydurma kabiliyeti, ikincisi ise santrfor krizine pratik çözümler bulma gerekliliği ve tecrübeli oyunculara fark yaratma kabiliyetlerini kanıtlama fırsatı verilmesi.