UEFA, Sırbistan Futbol Federasyonu'na, taraftarlarının Yunanistan (1-2) ve Hollanda (1-2) maçlarındaki ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 50 bin avro para cezası ve bir maçı seyircisiz oynama cezası verdi. Sırbistan, bir sonraki iç saha maçında 13 Kasım'da Rajko Mitić Stadyumu'nda Almanya Milli Takımı ile karşılaşacak.

Ancak Sırbistan Futbol Federasyonu, kendi açıklamasına göre hâlâ bir uzlaşma yolu arıyor. Federasyonun açıklamasında, en azından çocukların stadyuma alınması için izin almaya çalışıldığı belirtildi. Ayrıca 2 bin Alman taraftarın da stadyuma girişine izin verilmesi isteniyor.

Sırbistan, Almanya ile Münih'teki Allianz Arena'da oynadığı ilk maçta da taraftar yasağı nedeniyle kendi taraftarlarının desteğinden yoksun kalmıştı. UEFA, Sırp taraftarların birkaç hafta önce, Kasım 2024'te İsviçre'de oynanan Uluslar Ligi maçında (1-1) Arnavutluk bayrağını yakmaya çalışması nedeniyle söz konusu cezayı Aralık 2024'te vermişti.

Bu nedenle UEFA, Sırbistan'ın UEFA kapsamındaki iki iç saha maçında tribünlerin bir bölümünün kapatılmasına ve iki UEFA deplasman maçı için Sırp taraftarlara bilet satışının yasaklanmasına karar verdi. Bu deplasman maçlarının ilki Mart 2025'te Avusturya'da Uluslar Ligi play-off'ları kapsamında oynandı. İkincisi ise kısa süre önce Münih'te 2-0'lık yenilgiyle sonuçlanan maçtı. UEFA ayrıca 80 bin avro para cezası verdi.

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Dört maç sonunda Almanya, Uluslar Ligi A Ligi B Grubu'nda beş puanla üçüncü sırada yer alıyor. Liderlikteki Yunanistan ve Hollanda'nın her birinin üç puan gerisinde bulunuyor. Henüz puan alamayan Sırbistan ise son sırada.

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Sırbistan'daki söz konusu maçtan üç gün sonra, Almanya'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp'un ekibi, grup aşamasının son maçında Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda ezeli rakibi Hollanda ile karşılaşacak.