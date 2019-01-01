Almanya Milli Takım'ında 3 Türk

Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda Türk asıllı futbolcular Suat Serdar, İlkay Gündoğan ve Emre Can da yer aldı.

Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ve ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 16 Kasım'da Belarus ile 19 Kasım'da da Kuzey İrlanda ile sahasında karşılaşacak Alman Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosu teknik direktör Joachim Löw tarafından belirlendi.

Löw, kadroda 3 Türk asıllı futbolcuya da yer verdi. Deneyimli teknik adam, 04'e forma giyen Suat Serdar, 'ta oynayan Emre Can ile 'de top koşturan İlkay Gündoğan'ı kadroya çağırdı.

Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Manuel Neuer ( ), Marc-Andre ter Stegen ( ), Bernd Leno ( )

Haberin devamı aşağıda

Savunma: Emre Can (Juventus), Matthias Ginter (Borussia ), Jonas Hector (Köln), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch ( ), Nico Schulz (Borusssia Dortmund), Niklas Stark ( ), Jonathan Tah ( )

Orta saha: Nadiem Amiri, Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Julian Brandt ( ), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City), Toni Kroos ( ), Sebastian Rudy ( ), Suat Serdar (Schalke 04)

Forvet: Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig), Luca Waldschmidt (Freiburg)