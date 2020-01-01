Almanya Kupası maçları hangi kanalda?
3-4 Mart tarihinde oynanan çeyrek final maçlarının ardından ara verilen Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Kupanın yarı final karşılaşmaları 9-10 Haziran tarihlerinde oynanacak.
Bundesliga'da şampiyonluğa çok yaklaşan Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Bayer Leverkusen, geçen sezonki performansını arayan Eintracht Frankfurt ve kupanın peri masalını yazan Bölgesel Lig ekibi Saarbrücken son 4 takım arasına kaldı.
Almanya Kupası yarı final maçlarının programı şu şekilde:
9 Haziran Salı - 21:45: Saarbrücken - Bayer Leverkusen
10 Haziran Çarşamba - 21:45: Bayern Münih - Eintracht Frankfurt
Almanya Kupası maçları hangi kanalda?
Saarbrücken - Bayer Leverkusen ve Bayern Münih - Eintracht Frankfurt karşılaşmaları Spor SMART kanalından naklen olarak yayınlanacak.
Karşılaşmaları internetten izlemek isteyenler Nesine.com ve D-Smart GO'yu kullanabilirler.
Spor SMART nasıl izlenir? Spor SMART kaçıncı kanalda? Frekans bilgileri...
Spor SMART kanalını izleyebilmek için D-Smart platformunun 'Aile Spor Paketi' adlı kampanyasına üye olmak gerekiyor.
Spor SMART, D-Smart platformunda 77. kanalda yayın yapıyor.
Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frekans bilgileri şöyle:
Frekans: 12245
Polarizasyon: H - Yatay
Kapsama: Doğu
SR: 27500
FEC: 5/6
Sistem: DVB-S2
Modülasyon: 8PSK