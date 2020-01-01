Almanya Kupası finali 4 Temmuz’da oynanacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ertelenen Almanya Kupası finalinin 4 Temmuz'da oynanmasının planlandığı bildirildi.

Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, bugün düzenlenen yönetim kurulu toplantısında, daha önce Kovid-19 salgını sebebiyle askıya alınan Almanya Kupası, 3. Lig ve Kadınlar 1. Futbol Ligi karşılaşmalarına devam edilmesinin kararlaştırılığı, fikstürün de belirlendiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, Almanya Kupası'nda yarı final karşılaşmalarının 9-10 Haziran'da, finalin 4 Temmuz'da oynanması öngörülüyor. Yarı finalde - ve Saarbrücken- karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Erkekler 3. Lig'in 26 Mayıs, Kadınlar 1. Futbol Ligi'nin ise 29 Mayıs'tan itibaren tekrar başlamasına karar verildiği aktarıldı. DFB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen fikstüre federal ve eyalet yönetimlerinin de onay vermesi gerekiyor.

DFB Başkanı Fritz Keller, 1. ve 2. liglerin devam etmesi için hazırlanan "hijyen tasarısı"nı Almanya Kulüpler Birliği (DFL) ile birlikte hazırladıklarını aktarırken, bundan dolayı Almanya Kupası, 3. Lig ve Kadınlar 1. Futbol Ligi'nin devam etmesi konusunda müsade alınacağından emin olduğunu belirtti.

Daha fazla takım

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçen hafta eyalet başbakanlarıyla düzenlediği toplantıda 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayı ortasından itibaren başlatılabileceği kararı alınmış, DFL de 16 Mayıs'ta liglerin başlayacağını ilan etmişti.