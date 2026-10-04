Almanya kampında Yunanistan maçı öncesi sürpriz doping kontrolü

Almanya Millî Takımı, Yunanistan karşılaşması öncesindeki son saatlerin sakin geçmesini beklemiyordu; zira millî takım kampına Ulusal Dopingle Mücadele Ajansı'ndan sürpriz bir ziyaret gerçekleşti ve bu adım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki beklenen karşılaşma öncesinde dikkatleri üzerine çekti.

Almanya Millî Takımı, bu akşam pazar günü, PAOK Selanik kulübüne ait Toumba Stadyumu'nda Yunanistan Millî Takımı'na konuk oluyor. Stadın tribünlerinin yaklaşık 28 bin seyirci kapasiteli olması nedeniyle büyük bir taraftar katılımına sahne olması beklenen karşılaşmada, ülkelerinin millî takımına Selanik'e kadar eşlik edecek yaklaşık 1400 Alman taraftar da bulunacak.

Maçın başlamasına birkaç saat kala, Almanya Millî Takımı, Herzogenaurach şehrindeki kamp yerinde sürpriz bir ziyaretle karşılaştı; Ulusal Dopingle Mücadele Ajansı "NADA", cuma akşamı sürpriz testler yapmak üzere oraya geldi.

Alman "Bild" gazetesine göre ajans, doping tespit prosedürleri çerçevesinde millî takım kadrosundan beş oyuncudan idrar örneği vermelerini istedi; bu, millî takımlar ve oyuncular üzerindeki sürpriz denetim programları kapsamında alışılagelmiş bir adım.

Sahada ise maçı deneyimli Fransız hakem Clement Turpin yönetiyor. Turpin, Almanya Millî Takımı'na yabancı değil; daha önce birçok maçını yönetmişti. Turpin, Almanya'nın Macaristan'ı Düsseldorf'ta 5-0 yendiği, Eylül 2024'teki karşılaşmanın da hakemiydi.









Ancak Fransız hakemin ismi, Nisan 2023'te tartışmalı bir olayla anıldı. O dönemde Bayern Münih ile Manchester City arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını yönetmiş ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Maçın ardından, o dönemde Bayern Münih'in teknik direktörü olan Thomas Tuchel, Fransız hakemin kendisine ikinci sarı kartı göstererek oyundan atmasının ardından, Turpin'e sert eleştiriler yöneltmiş ve performansıyla alay ederek ona "ilk dakikadan itibaren altıda altı" notu vermişti.

Almanya Millî Takımı'nın kadrosu, karşılaşma öncesinde bir değişikliğe sahne oldu; 23 yaşındaki yeni oyuncu Felix Kaidel, Serge Gnabry'nin yerine geçti. Kaidel, millî takımla 20 numaralı formayı giyecek ve bu çıkış, uluslararası kariyerinde yeni bir durağı temsil edecek.

Öte yandan, Almanya Millî Takımı'nın Yunanistan karşılaşmasında giyeceği forma da belli oldu; millî takım oyuncuları yeni siyah formayı giyecek. Söz konusu forma, ilk kez Amsterdam'da oynanan ve 1-1 sona eren Hollanda karşılaşmasında görülmüştü.