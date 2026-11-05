Almanya'dan gelen haberlere göre Markus Krosche, Milan'a Eintracht'ın sportif direktörü Timmo Hardung'u da beraberinde götürmek istiyor.

Markus Krosche'nin Milan'a gelişinin artık yakın olduğuna dair söylenti ve iddialar giderek daha fazla dayanak ve doğrulama buluyor. Almanya'dan gelen haberlerde Krosche'nin yakın çalışma arkadaşı Timmo Hardung'dan da söz ediliyor.

Nitekim Frankfurt Rundschau, Frankfurt'un sportif yapılanmasından bir yöneticinin daha ayrılabileceğini bildiriyor. Gazeteye göre Krosche'nin niyeti, Temmuz 2023'ten bu yana Frankfurt'ta sportif direktörlük görevini yürüten Timmo Hardung'u da beraberinde götürmek.