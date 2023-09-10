Almanya'da Hansi Flick dönemi bitti: "Tüm zamanların en kötüsü!"

Almanya Futbol Federasyonu, Hansi Flick ile yolların ayrıldığını açıklarken Alman basını teknik direktörü tüm zamanların en kötüsü ilan etti.

Hansi Flick ile yollar ayrıldı

Almanya, Japonya'ya 4-1 kaybetmişti

Almanya son 17 maçının yalnızca 4'ünü kazandı

NE OLDU? Almanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Hansi Flick ile yolların ayrıldığını açıkladı. Hansi Flick, Almanya'nın Japonya'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından, "Takım için en doğru teknik direktör benim" demişti. Almanya son 17 mücadelesinin yalnızca 4'ünden galip ayrıldı.

NE SÖYLENDİ? BILD, Hansi Flick hakkında sitesinde şu sözlere yer verdi: "Son 17 maçta sadece dört galibiyet ve Katar'daki Dünya Kupası için utanç verici bir performans. Hansi Flick tüm zamanların en kötü teknik direktörü. Her şeyi denedi ama hiçbiri işe yaramadı. Oyuncuların özgüvenini elinden aldı."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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(C)Taisei Iwamoto

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SIRADA NE VAR? Almanya bir sonraki maçını 12 Eylül'de Fransa'ya karşı oynayacak. İki ekip hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.