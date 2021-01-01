Almanya bunu konuşuyor | Breel Embolo partide mi basıldı?

Breel Embolo'nun koronavirüs kurallarını ihlal ederek bir partiye katıldığı iddia edildi. 23 yaşındaki oyuncu ise iddiaları kabul etmiyor.

Borussia Mönchengaldbach'ın golcü oyuncusu Breel Embolo, 'da günün en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Alman basınında çıkan haberlere göre 23 yaşındaki oyuncu Koronavirüs kullarını ihlal ederek bir partiye katıldı.

Essen polisi, hafta sonunda 22 kişinin katıldığı bir parti düzenlenen restorana baskın gerçekleştirdi. Baskın esnasında bir kişi çatıdan kaçarak restoana yakınlarındaki binalardan birine saklandı. Polis sözcüsü yaptığı açıklamada "Bu kişinin Embolo olduğunu varsayıyoruz" dedi.

Daha fazla takım

Embolo ise partide olduğunu kabul etmiyor. Oyuncu, bir arkadaşının evinde basketbol maçı izlediğini ifade etti.

Teknik Direktörü Marco Rose konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "En iyi senaryoda, gerçeği bulmanın yollarını ve araçlarını bulacağız. Breel'in avukatlarının artık işi devralacağına inanıyorum. Fakat yine de partiye gitmediyse bile davranışı tamamen anlamsız" dedi.

Oyuncunun takım arkadaşı Christoph Kramer ise "Kulüpte çok dürüst bir işbirliğimiz var. Orada olmadığını söylüyorsa öyledir. Ben arkasındayım" ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki İsviçreli oyuncu Borussia Mönchengladbach'ta ikinci sezonunu geçiriyor. Embolo, 1.5 sezonda oynadığı 55 maçta 12 gol kaydetti.

'da 28 puanla yedinci sırada yer alan Borussia Mönchengladbach, hafta sonunda ile kritik bir maça çıkacak. Embolo hafta içinde oynanan maçında forma giyememişti. Embolo'nun son Covid-19 testinin de negatif çıktığı açıklandı.