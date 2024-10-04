Almanlar, Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'na hayran kaldı: "Jet havalanıyormuş gibi"

Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt'a mağlup olduğu Avrupa Ligi maçında Almanlar, Tüpraş Stadı'nın atmosferine hayran kaldı.

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu

Alman basını maçı nasıl konuştu?

Tüpraş Stadı hakkında ne söylediler?

NE OLDU? UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Alman temsilci Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların üç puan kaybettiği karşılaşma Alman basınında geniş yer buldu.

BÜYÜK RESİM: Maç haberlerinde Eintracht Frankfurt'un kalecisini ön plana çıkaran Almanlar, Tüpraş Stadı'nın atmosferine de hayran kaldı. Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı Alman basınında şöyle yer aldı:

BILD: "İstanbul kazanında öfkeli Frankfurt zaferi" "Boğaz'ın hemen kıyısında Frankfurt, tecrübeli bir performans sergileyerek Beşiktaş'la oynadığı ikinci Avrupa Ligi maçını 3-1 kazandı. Eintracht, istatistiksel olarak dünyadaki en gürültülü stadyumu susturdu"

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KICKER: "Eintracht, Beşiktaş'ta kendinden emin bir şekilde kazandı" "Eintracht Frankfurt özellikle mükemmel kalecisi ve gösterdiği güçlü deplasman performansı sayesinde Türkiye'de 3-1'lik galibiye elde etti."

FRANKFURTER RUNDSCHAU: "Kaleci Santos ve çift vuruş sayesinde: Eintracht, İstanbul'un kazanında Beşiktaş'ı mağlup etti. Eintracht Frankfurt, Beşiktaş'a karşı İstanbul kazanında hak ettiği 3-1'lik galibiyeti kutluyor. Ancak Hessen'lilerin bunun için, bir hafta önce Viktoria Plzen'e karşı 3-3'lük beraberlikte hata yapan kalecisi Kaua Santos'a teşekkür etmesi gerekiyor."

FRANKFURTER ALLGEMEINE: "Eintracht Frankfurt'tan Beşiktaş'ta olgun bir performans" "Bayern Münih maçı öncesinde Eintracht, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş İstanbul'da 3-1'lik galibiyetle harika bir form yakaladı. Trapp'ın yerine geçen kaleci Santos, küçük bir kusurla oynadı."

HESSENCHAU: "Eintracht Beşiktaş'ı pişirdi. Eintracht Frankfurt, Beşiktaş'a karşı hak ettiği şekilde kazandı. Çünkü yeni transferler etki yarattı ve kaleci Kaua Santos harika bir gün geçirdi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'yla ilgili tüm klişeler doğru. Gerçekten inanılmaz derecede gürültülü. Delicesine gürültülü. Sağır edici derecede gürültülü. Artık yanınızdaki adamı anlayamıyorsunuz. Beşiktaş taraftarları ıslık çaldığında, ki sık sık ıslık çalıyorlar, sanki yanıbaşınızda bir jet havalanıyormuş gibi bir ses ve his veriyor. Ölçüm uygulaması 110 desibel gösteriyor ve bir zamanlar burada belirlenen 141 desibellik dünya rekorunun ortasında bunun nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemezsiniz."

SPORT1: "Eintracht kazanda kutlama yaptı" "Kazan olarak da bilinen Tüpras Stadyumu'nun nefes kesen fonu önünde Eintracht mükemmel bir başlangıç yaptı. Kaleci Kaua Santos ilk yarıda özellikle etkileyiciydi. Brezilyalı kaleci 'birinci sınıf kurtarışlar' sergiledi ve Immobile'nin penaltısını da kurtardı."