Alman yıldız Leon Goretzka, son birkaç saat içinde eski teknik direktörü Hansi Flick ile olan özel ilişkisinden yararlanarak, Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bir sonraki adresini güvence altına alma çabasıyla hizmetlerini Barcelona kulübüne sundu.

Güvenilir gazeteci Matteo Moretto, "La Pizarra de Quintana" programında, Alman orta saha oyuncusunun yakın çevresinin Katalan kulübün spor yönetimiyle doğrudan iletişime geçtiğini ve özellikle Frenkie de Jong'un sağ dizinin iç yan bağında yaşadığı yırtığın ardından Barcelona projesine katılmaya tam anlamıyla açık olduklarını gösterdiklerini ortaya koydu.

Bu, Goretzka'nın son aylarda ismini Barcelona'nın masasına getirdiği ilk sefer değil. Oyuncu, Allianz Arena'daki uzun kariyerinin ardından yeni bir meydan okuma arıyor; geçen sezon 48 maçta toplam 2349 dakika süre alarak Bayern'in tüm yerel kupalarını kazanmasına ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşmasına katkı sağladı.

Goretzka, durumunu netleştirmek için büyük ölçüde Flick kozuna bel bağlıyor. Zira oyuncu, 2019 ve 2021 yılları arasında Alman teknik direktörün Bayern Münih'teki yönetimi altında takımın temel taşlarından biri olmuş, bu süreçte 64 maça çıkarak 15 gol atmış ve 18 asist yapmış, Avrupa'ya hükmeden takımın kilit isimlerinden biri olmuştu.

Transferin bedelsiz bir geçiş olması cazip görünse de, Barcelona'nın şu ana kadarki tutumu net. Spor direktörü Deco, şu anda Goretzka ile anlaşmayı düşünmüyor ve orta saha hattını güçlendirmeyi planlamıyor. Kulüp yönetimi, bu bölgenin tamamen kapatıldığını ve de Jong'un uzun süreli yokluğuyla başa çıkmak için kadroda yeterli derinlik bulunduğunu düşünüyor.

Dahası, Hollandalı yıldızın sakatlığı, kulübün Marc Casadó'ya yönelik planlarını da değiştirmeyecek. Yönetim hâlâ, genç oyuncuya bir çıkış yolu bulmanın zamanının geldiğine inanıyor; ancak onu ayrılmaya zorlamadan, kendisine yeni bir takım güvence altına alma yönünde çalışarak.