Alman kulübü, Timon Wellenreuther’e Feyenoord’dan bir çıkış yolu sunabilir

De Telegraaf’ın haberine göre, Timon Wellenreuther VfL Wolfsburg’un ilgisini çekiyor. Bundesliga’dan küme düşen takım, Hertha BSC kalecisi Tjark Ernst’i kaçırmasının ardından planını değiştiriyor ve Wellenreuther’e Feyenoord’dan ayrılma fırsatı sunmak istiyor.

Rotterdam ekibi de Ernst'in transferi için rekabete katıldı; Ernst'in adını Celtic, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg da gündemine almış durumda.

Volkswagen kulübü, Ernst ile anlaşmaya çok yakındı, ancak Wolfsburg’un 2. Bundesliga’ya düşmesi nedeniyle bu işbirliği suya düştü.

Feyenoord, 23 yaşındaki kaleciye bir teklifte bulundu, ancak BILD’e göre bu teklif, oyuncunun beş milyon avroluk transfer bedelinin altında kaldı.

Hafta başında taraftar sitesi FR12.nl, Wellenreuther’in kulüp yönetiminden sözleşmesinin uzatılmayacağı haberini aldıktan sonra ayrılmaya hazırlandığını bildirmişti. Alman kaleci, Club Brugge’ye karşı oynanan maçta (3-1) tüm maç boyunca kaleyi korumuştu.

Hem Feyenoord hem de Wellenreuther ayrılığa açık. Rotterdam ekibi, kaleciden bir transfer ücreti almak istiyor ve bu nedenle onu aslında bu yaz satmak zorunda kalacak. Wellenreuther, kendisine yeterince değer verilmediğini hissediyor ve bu nedenle başka bir takıma geçmeyi hedefliyor.

Wolfsburg, ona bu çıkış yolunu sunabilir. Alman kaynaklar, De Telegraaf’a, kulübün 2023’ten beri De Kuip’te forma giyen kaleciye göz diktiğini bildirdi. Wellenreuther’in Feyenoord ile sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor.