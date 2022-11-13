Alman efsane Lothar Matthäus, Jamal Musiala'nın yeteneğine hayran kaldı: "Lionel Messi gibi, değeri çeyrek milyar euro"

Alman genç yıldız, Münih efsanelerini bile şaşırtıyor.

NE OLDU? 19 yıl 259 günlük olan Musiala, cumartesi günü Bundesliga'da Schalke'ye karşı oynadığı maçta Alman devi için 100 maça çıkan en genç oyuncu oldu.

NE DEDİLER: Matthaus, maçtan sonra Sky'a genç oyuncuyu övdü ve onu Paris Saint-Germain'in ikonu Lionel Messi'yle karşılaştırdı.

"Bu çocuk tamamıyla Messi gibi. Bu Hollywood. Bayern'den asla ayrılmamalı" dedi ve ekledi:

"Her zaman oynamak zorunda. Değeri çeyrek milyar euro..."

BÜYÜK RESİM: Musiala, Gelsenkirchen'deki galibiyette takımının her iki golünü de atarak hayati önem taşıyan bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şu anda Almanya Bundesliga'da dokuz golü ve altı asisti var.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

BİLİYOR MUSUN? Hiçbir Alman oyuncu bu sezon tüm müsabakalarda Jamal Musiala (20) kadar gol atmadı.

BAYERN İÇİN SIRADA NE VAR? Musiala, Dünya Kupası'nda Almanya'nın 23 Kasım'da Japonya'ya karşı oynayacağı maçta görev bekleyecek.