Alman devine Sergen Yalçın'dan şok yanıt! Neye uğradıklarını şaşırdılar...

Beşiktaş ve Antalyaspor'un eski teknik direktörü Sergen Yalçın, verdiği yanıtla Alman devini adeta şoke etti.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2019-2020 sezonunda şampiyon yaptıktan sonra görevden ayrılan ve son olarak bir başka Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, Almanya'dan teklif aldığını duyurdu.

Kafa Sports'ta spor yorumculuğu yapan 51 yaşındaki teknik direktör, Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ten teklif aldığına yönelik iddialara yanıt verdi.

'Schalke 04'ten teklif geldi ama gitmeyi düşünmüyorum'

Kafa Sports sunucusunun Schalke 04 iddialarının sorulması üzerine Sergen Yalçın, kendisine has üslubuyla şunları söyledi:

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"Öyle bir teklif geldi ama antrenörlük yapmayı düşünmüyorum şu an.

"Rahatım burada yani. Kış geldi, stüdyo güzel, kıyafetlerimiz güzel, renkler güzel. Muhabbet makara güzel, salla eleştir."

Schalke 04 ne durumda?

Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04, şu anda ligde 7 puanla 13. sırada bulunuyor.

Jakob Fimpel'in çalıştırdığı mav-beyazlı takım, beş maçlık galibiyet hasretini son hafta deplasmanda Preussen'i 2-1 mağlup ederek sona erdirdi.