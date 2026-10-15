Joey Veerman, çarşamba günü bir an önce unutmak isteyeceği bir gece yaşadı. Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu, takımıyla Bodø/Glimt'e 1-0 yenildi ve maçın ardından Alman medyasının eleştirilerine hedef oldu.





Dortmund, Veerman'ı geçen yaz PSV'den yaklaşık 25 milyon avroya transfer etmişti. Volendamlı futbolcu, ilk maçlarının ardından çokça övgü almıştı ancak çarşamba gününden sonra hava değişti.









"Onun için hep aynı hikâye: Hücumdaki aksiyonlar, savunma görevlerine göre ona açıkça daha uygun. Zayıf yönleri savunmada tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Maçın sonlarında yenilen golde Sjövold'un koşmasına öylece izin verdi. Hiç iyi görünmüyordu" diye yazan SPORT1, performansına 5 notunu verdi.





SPOX da Veerman'dan memnun kalmadı. Hollandalı futbolcuya 4,5 notunu veren internet sitesi, "İlk yarıda kendi ceza sahasında önemli bir müdahalede bulundu. Ancak Hollandalının top ayağındayken oyununa hareket katacak hamleler eksikti. Genel olarak oldukça hayal kırıklığı yaratan bir performanstı" değerlendirmesini yaptı.

Yerel Ruhr Nachrichten de daha önce SC Heerenveen ve FC Volendam gibi takımlarda oynayan futbolcudan pek etkilenmedi. "Hollandalı, oyuna bir düzen getirmeye çalıştı. Çoğu zaman bu yalnızca bir girişim olarak kaldı. Bodø de onu iyi kapattı ve böylece önündeki değerli seçenekleri elinden aldı. Birkaç önemli top kazanma hamlesi de vardı: 4,5."

Veerman, gelecek hafta sonu Dortmund'la Union Berlin'e karşı oynayacak. Dortmund, Bundesliga'da hâlâ namağlup ve puan tablosunda ikinci sırada.