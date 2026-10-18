FC Twente ile FC Utrecht arasındaki maç, 63 dakika oynandıktan sonra geçici olarak durduruldu. Ángel Alarcón'un skoru 1-2'ye getiren golünün ardından Grolsch Veste'de olaylar çıktı.

İspanyol oyuncu, konuk takım adına ikinci golünü güzel bir vuruşla attı ve golü Twente'nin ateşli taraftarlarının önünde coşkuyla kutladı.

Bunun üzerine sahaya birkaç bardak atıldı. Hakem Lindhout da maçı derhâl durdurmaya karar verdi. İki takım sahadan ayrılıp stadyumun iç koridorlarına doğru yöneldi ancak bu sırada gerginlik yaşandı.

Özellikle Wout Weghorst çok öfkelendi. Forvet oyuncusuna göre Álarcon'un kışkırtıcı hareketleri, Twente taraftarlarının bardaklarını sahaya atmasına yol açtı.

Sonunda Lindhout, tüm oyuncuların içeri gitmesine gerek olmadığına karar verdi. Saha kenarında birkaç dakika beklendikten sonra maç kısa sürede yeniden başladı. Bitime 25 dakika kala Utrecht 1-2 önde.

ESPN