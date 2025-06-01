Fenerbahçe'de bu sezon kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli kulübe sosyal medyadan veda etti.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli takımın sezon başında Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint Maximin takımdan ayrıldığını duyurdu.

Saint-Maximin ne dedi?

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Allan Saint Maximin, "Tüm yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır" ifadelerini kullandı.

Allan Saint Maximin şu şekilde devam etti: "Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım güzel ama zor bir deneyim oldu ama şükürler olsun ki artık her şey yolunda."

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Fransız futbolcu son olarak, "Bu zorluklara rağmen elimden sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve her gün bana gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için minnettarım. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini diliyorum" sözlerine yer verdi.

Saint-Maximin'in 2024-25 sezonu performansı

28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'de 31 karşılaşmada forma şansı buldu. Fransız yıldız, bu müsabakalarda 4 gol ile 5 asist üretti.

Allan Saint Maximin'in kiralanması karşılığında Fenerbahçe, sezon başında Al Ahli'ye 8 milyon euro ödemişti.

Tecrübeli futbolcunun, Al Ahli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.