Allan Saint-Maximin'den şok doping iddiası! Fenerbahçe'de kriz çıkarak sözler...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli kulüpte kendisine doping yaptırmak istediklerini iddia etti.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı ve kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yollarını ayırdığı Allan Saint-Maximin katıldığı bir programda şok iddialarda bulundu.

Şok doping sözleri

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kendisine doping yapmak istenildiğini iddia eden Maximin, "Mourinho, şampiyon olmak için her şeyini verdi. Ama ne yazık ki, etrafında çok karmaşık olan birçok şey var. Fenerbahçe’nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar." ifadelerini kullandı.

Bu konu hakkında konuşulmaması için tehdit edildiğini söyleyen Allan Saint-Maximin şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

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"İnsanlar bunları bilmiyorlar. Bunları açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Eğer konuşursanız ‘sana şunu şunu yaparız’ diyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi."

'Kulübün etrafındaki kişileri belirttim'

Allan Saint-Maximin tepkilerin ardından ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "İşlerin çığırından çıktığını görüyorum. Açıklamamda kulübün etrafındaki kişilerden bahsettim. Hastalandığımda neredeyse doping sayılan bir tedavi yapılacaktı. Sağlık ekibi hangi amaçla bunu yapacaktı bilmiyorum."