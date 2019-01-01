Alisson yedi maç daha yok

Jürgen Klopp, Brezilyalı eldivenin kasım ayına kadar sahalara dönmesini beklemediğini açıkladı.

'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, takımının Norwich ile oynadığı Premier Lig maçında sakatlandıktan sonra henüz sahalara dönemedi.

Sakatlığıyla korkutan yıldız eldivenin ciddi bir sorunu olmadığı ve sahalara kısa sürede dönebilecği haberi Liverpool taraftarlarını rahatlatmıştı.

Ancak Kırmızıların teknik patronu Jürgen Klopp, başarılı kalecisini sahaya sürmek için acele etmeyecek.

Düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Alman teknik direktör, "Her geçen gün iyiye gidiyor ama baskı kurmamız lazım" diyerek oyuncusunun sağlık durumuna temkinli yaklaştığını açıkladı.

Brezilyalının sakatlığının dikkat gerektirdiğini açıklayan Klopp, "Baldırındaki sakatlık oldukça hassas ve ciddi olabilirdi ama şimdi her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Alisson'un tahmini dönüş zamanı hakkindaki görüşünü ifade eden Alman çalıştırıcı, "Hedefimiz her zaman sıradaki milli aranın dönüşüydü. Yine de kesin olarak bilmemiz mümkün değil" dedi.

Dünya'nın en pahalı kalecilerinden olan Alisson'un yokluğunda Liverpool'un kalesini Adrian koruyordu.

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İspanyol eldiven, Klopp'un beklentileri gerçekleşirse Premier Lig'de , , Sheffield United, maçlarında kalede olacak.

Ayrıca Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ve Salzburg maçlarında da kale Adrian'a emanet edilecek. Kırmızıların bu maratonda MK Dons karşısına çıkacağı bir Lig Kupası maçı da var.

Alisson, geçtiğimiz sezon Liverpool kalesinde çıktığı 38 maçın 21'inde kalesini gole kapadı.