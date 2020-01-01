Alisson: Kendi işimize bakmalıyız

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi, şampiyonluk için kendi oyunlarına odaklanmaları gerektiğini düşünüyor.

Premier Lig'in son şampiyonu 'un başarılı kalecisi Alisson Becker, unvanlarını koruyabilmelerinin kendi oyunlarına odaklanmaktan geçtiğini söyledi.

Kulübün resmi internet sitesine Noel için bir röportaj veren Alisson, 7-0 kazandıkları maçının rakiplerine korku saldığını savundu. Yine de rakiplerinin aldıkları sonuçlardan çok kendi oyunlarıyla ilgilenmeleri gerektiğini savunan Brezilyalı eldiven, "Önümüzde dinlenmek için bir hafta var. Sonra yeni bir maç ve yeni bir mücadele bizi bekliyor. Sahada neler yaptığımıza odaklanarak ilerlemeli ve iyi performansımızı devam ettirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon salgın nedeniyle verilen aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden Kırmızılar, bu sezon 14 maç sonunda topladıkları 31 puanla en yakın takipçilerinin dört puan önünde liderlik koltuğunda oturuyorlar.