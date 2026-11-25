Futbolda kalecinin son savunma hattı, gollere geçit vermeyen isim olmasına alışkınız. Ancak Alisson Becker bu kuralı tamamen yıktı ve yalnızca kalesini koruyan değil, gol de hazırlayan bir oyuncuya dönüşerek Liverpool tarihine yeni bir sayfa ekledi.

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Liverpool'un Club Brugge'ü mağlup ettiği gece, sonunda Alisson Becker'in gecesine dönüştü. Brezilyalı file bekçisi, Liverpool formasıyla asist sayısını 4'e çıkaran yeni bir asistle tüm ilgiyi üzerine çekti. Bu, ne kulüp tarihinde ne de Premier Lig tarihinde hiçbir kalecinin ulaşamadığı bir rakam.

Liverpool, Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Belçika ekibi Club Brugge'ü hak ettiği bir galibiyetle geçti. Ancak maçın ardından konuşulan yalnızca galibiyet değil, Brezilyalı kalecinin imza attığı tarihi istatistikti.

Liverpool'u 13. dakikada Alexander Isak öne geçirdi, ardından Florian Wirtz ikinci golü (79) kaydetti. Böylece takım, savunmadaki organizasyonu, hücuma geçişteki süratı ve orta sahadaki hakimiyetiyle Club Brugge'ün tehlikeli ataklar kurmasına izin vermeyerek maç boyunca sergilediği belirgin üstünlüğü perçinledi.

Fakat hafızalarda kalacak an, karşılaşmanın sonlarında geldi. Alexander Isak, 82. dakikada kaleci Alisson Becker'in asistiyle Liverpool'un üçüncü golünü attı. Bu pozisyon, Brezilyalı kalecinin sıradan bir file bekçisi değil, eksiksiz bir futbolcu olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Liverpool'un X'teki resmi hesabının verdiği bilgiye göre Alisson Becker, bu pasla Liverpool formasıyla dördüncü asistine ulaştı ve adını kulübün kayıtlarına altın harflerle yazdırdı.

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Alisson'un asist hikâyesi 19 Ocak 2020'de başladı. Brezilyalı kaleci, Premier Lig'de Manchester United karşısında Mohamed Salah'ın golünü hazırladı. Liverpool taraftarlarının unutamadığı o maçta, kalecinin yalnızca savunmanın değil, hücumun da anahtarı olabileceğini kanıtladı.

Alisson, ardından 19 Şubat 2022'de Premier Lig'de Norwich City karşısında Mısırlı futbolcuya bir kez daha asist yaparak bu başarıyı tekrarladı. Böylece United maçında yaşananların tesadüf olmadığını, gerçek bir yeteneğin ve oyunu olağanüstü okuma becerisinin ürünü olduğunu gösterdi.

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16 Ekim 2022'de gelen üçüncü asist de yine Mohamed Salah'aydı. Bu kez rakip, Premier Lig'in en büyük maçlarından birinde Manchester City'ydi. Alisson, büyük maçların gidişatını tek bir isabetli pasla değiştirebilen dünya çapında bir kaleci olduğunu kanıtladı.

Dördüncü asist ise Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında İsveçli forvet Alexander Isak'a geldi. Bu, Alisson'un Avrupa kupasındaki ilk asisti oldu ve tarihi dörtlüyü tamamladı.

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Bu istatistik sadece bir rakam değil, modern futbolda kalecinin rolündeki büyük değişimin de kanıtı. Artık kaleciden yalnızca kurtarış yapması beklenmiyor; oyun kurması, fırsat yaratması ve kontra atakları başlatması da isteniyor.

Alisson Becker bu değişimin en iyi örneği. Tıpkı dünyanın en iyi oyun kurucuları gibi isabetli uzun toplar oynama, takım arkadaşlarının hareketlerini okuma ve pası en doğru zamanda gönderme konusunda nadir görülen bir yeteneğe sahip.

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Alisson, bu başarıyla herkese net bir mesaj veriyor: Kaleci de hücumda yıldızlaşabilir ve asist, yalnızca forvetlerin ve orta saha oyuncularının tekelinde değildir.