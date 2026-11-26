Real Madrid'in İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, son dönemde gece hayatını azaltarak saha dışındaki alışkanlıklarında bazı değişikliklere gitti. Bu değişimle birlikte bu sezon Eflatun Beyazlılar'da parlayan Bellingham, teknik direktör José Mourinho'nun sisteminin en öne çıkan isimlerinden biri hâline geldi.

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Bu bilgiyi, İspanyol gazeteci Chito, Radio Marca'da yayınlanan “Otra Ronda” programına konuk olduğu sırada paylaştı. Programda, Eflatun Beyazlı oyuncuların özel hayatlarıyla ilgili tartışmalar ve bunun sahadaki performanslarına ne ölçüde yansıdığı ele alındı.

Bellingham, son iki sezonda saha dışındaki bazı davranışları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Real Madrid yıldızlarının hayatları giderek daha yakından mercek altına alınırken, özellikle takımın sonuçlarının düşmesi ve iki sezon boyunca beklentileri karşılayamaması, suçun yalnızca teknik ekiplere yüklenmemesine ve oyuncuların da eleştirilerin odağına girmesine yol açtı.

Chito, “Marca” gazetesinin aktardığına göre, Bellingham'ın da aralarında bulunduğu oyuncuların taraftarların ve medyanın eleştirilerinin merkezine yerleşmesiyle takımın düşüşünde sorumluluğun büyük bir kısmını üstlenir hâle geldiğini açıkladı. Chito, Real Madrid yönetiminin de transfer piyasasında harekete geçerek birçok transfere imza attığını ve bunun, sonuçlardaki düşüşün nedenlerine dair tartışmanın niteliğini değiştirdiğini vurguladı.

Tartışmada, futbolcuların özel hayatlarına ilişkin dolaşıma giren bilgilerin niteliğine ve bu bilgilerin oyuncuların çevresindeki kişilerden ne ölçüde etkilendiğine de değinildi. Katılımcılar, bazı anlatıların kulüp içindeki tarafların tutumlarından etkilenebileceğini belirtti. Bu taraflar arasında teknik direktöre yakın isimler de, ilk 11'de yer kapmak için başkalarıyla rekabet eden oyuncular da bulunabiliyor.

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Bu bağlamda katılımcılar, bir oyuncunun saha dışındaki davranışlarına dair konuşulanların her zaman takım içindeki ilişkilerinden bağımsız olmadığını ifade etti. Belirli bir oyuncunun davranışlarından memnun olmayan teknik direktörün çevresinin ya da o oyuncuyla aynı mevki için rekabet eden futbolcunun, medyaya ulaşan bilgileri etkileyebileceğini dile getirdiler.

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Ancak tartışmanın en dikkat çeken noktası Bellingham'ın gece eğlenceleriydi . Katılımcılara göre bir futbolcuyu değerlendirmenin asıl ölçütü özel hayatı değil, maçlarda ortaya koyduğu performans olmalı. Elbette bu, saha dışındaki davranışları seviyesine ve takımına olan bağlılığına olumsuz yansımadığı sürece geçerli.

Programın katılımcıları, Bellingham her gece dışarı çıkıp eğlenebiliyor, ardından sahaya dönüp gösterdiği performansı sergileyebiliyorsa bunda bir sorun olmadığını söyledi. Bu sözlerle, profesyonel oyuncuların değerlendirilmesinde sportif performansın temel unsur olarak kalması gerektiğine dikkat çektiler.

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Tartışmada eski Brezilyalı yıldız Romário'nun örneği de hatırlatıldı. Böylece oyuncuların sahadaki görevlerini başarıyla yerine getirdikleri ve takımın ihtiyaç duyduğu anda beklenen katkıyı sağladıkları sürece kişisel alışkanlıklarının bir meseleye dönüşmemesi gerektiği vurgulandı.

Chito ise konuşmasında Bellingham'ın gerçekten de dışarı çıkmalarını ve gece eğlencelerini azalttığını doğruladı. Bu değişikliğin gerçekten yaşandığını söyleyen Chito, bunun özel hayatına dair tartışmaların teknik seviyesinin ve Real Madrid'e yaptığı katkıların değerlendirilmesinin önüne geçmesi gerektiği anlamına gelmediğini de ekledi.

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Bu tartışmalar, takımın beklentilerin seviyesine ulaşamadığı iki sezonun ardından Real Madrid yıldızlarının giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geliyor. Bu durum, oyuncuların günlük hayatlarına dair ayrıntıların medya ve taraftarlar tarafından çok daha yakından takip edilmesine neden oldu.