"Alışılmadık" bir hamle... Flick, Madrid maçı için Barcelona kadrosunu açıkladı

Alman teknik direktör Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında "Metropolitano" Stadyumu'nda Atlético Madrid ile oynanacak karşılaşma için kadrosunu açıkladıktan sonra, Barcelona tüm gücünü bu "karar gecesi"ne odaklayarak Madrid'e doğru yola çıkıyor. Bu maçta, Camp Nou'da oynanan ilk maçtaki 2-0'lık yenilgiyi telafi etmek için galibiyetten başka seçenek yok.

Katalan ekibi, fiziksel açıdan zorlu koşullar altında maça çıkacak. Kadroda, sakatlıktan yeni dönen veya henüz tam formuna kavuşmamış birçok oyuncu yer alırken, Flick sezonun en önemli maçlarından biri öncesinde soyunma odasındaki uyumu vurgulamaya özen gösterdi.

Kadroda, Barcelona derbisinin son dakikalarında sahaya dönen Frenkie de Jong'un yanı sıra, Espanyol maçından erken ayrılan Gerard Martin de yer aldı.

Ayrıca, son sakatlıklarını atlatıp en iyi fiziksel formlarına dönmeye çalışan Eric Garcia, Pedri, Koundé ve Balde gibi isimler de kadroda yer aldı.

Buna karşılık, Mark Bernal'ın durumu son ana kadar belirsizliğini koruyor. Teknik ekip, son maçlarda forma giyemeyen oyuncuyu kadroya dahil ederken, nihai tıbbi raporun çıkmasını beklediği için durumunun "belirsiz" olduğunu belirtti.

Olumlu tarafta ise Barcelona, Lamine Yamal ve Fermin Lopez'in iyi form durumuna güveniyor. Ayrıca Gavi ve De Jong'un dönüşüyle birlikte, Koushen, Curtis, Xavi Espart ve Tomi gibi yedek takım oyuncularından da yararlanmaya devam edecek.

Önemli eksiklikler var. Flick, ilk maçta kırmızı kart görmesi nedeniyle bir maçlık cezasını çeken Pau Kubarsi'den yoksun kalacak. Ayrıca, son milli maç arası sırasında yaşadığı sakatlıktan henüz tam olarak iyileşemeyen Rafeina da kadroda yer almayacak.

Andreas Christensen ve Geoffrey Torents'in de yokluğu devam ediyor.

Her zamankinden farklı bir organizasyonel adım atan Flick, son antrenmanı bugün Pazartesi günü saat 16:00'da (GMT) "Metropolitano" stadyumunda yapmak üzere Madrid'e erken gitmeye karar verdi. Antrenmandan önce saat 15:15'te teknik direktör ve Lamine Yamal'ın basın toplantısı yapılacak.

Barcelona, Espanyol’a karşı oynadığı şehir derbisindeki galibiyetinden ve bunun ardından oyuncular ile taraftarlar arasında oluşan uyumdan moral olarak güç alıyor. Madrid maçı öncesinde “Evet, yapabiliriz!” sloganlarının umut sembolü olarak yankılanmasıyla birlikte, geri dönüş olasılığına dair iyimserlik giderek artıyor.

Tam kadro:

Kaleciler: Juan García, Cezni, Kush

Defans: Cancelo, Balde, Araujo, Gerard Martin, Kounde, Eric, Curtis, Xavi Espart

Orta saha oyuncuları: Javi, Pedri, Fermin, Casado, Olmo, De Jong, Bernal (tıbbi rapor bekleniyor), Tommy

Forvetler: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Rooney

