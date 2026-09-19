Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, takımın Valdebebas'taki tesislerinde antrenmanlara yeni bir teknoloji dahil ederek herkesi şaşırttı. Söz konusu yenilik, ilk takımın çalıştığı 1 ve 2 numaralı antrenman sahalarının yanına dev bir ekran yerleştirilmesinden ibaret.

Ekranın en önemli özelliği, tesisler içinde hareket ettirilebilmesi. Ayrıca saha zemininin yakınına konumlandırıldığı için Mourinho, antrenmanı istediği an durdurup düzeltmek istediği hareketleri oyuncularının önünde doğrudan gösterebiliyor.

Saha üzerinde analiz

"Mundo Deportivo" gazetesine göre ekran, gelişmiş bir dijital taktik tahtası işlevi görüyor. Bu ekran aracılığıyla taktik ve dizilişlere ilişkin çizimler, taktiksel hareketler, bazı pozisyonların yeniden canlandırılması ve rakiplere ait video görüntüleri sunulabiliyor.

Böylece Mourinho, belirli bir pozisyonu ya da hareketi ekranda gösterebiliyor, ardından ayrıntıları oyuncularına anlatıp bunları doğrudan sahaya taşıyabiliyor. Bu sayede toplantı odasındaki teorik anlatımla yetinmek zorunda kalmıyor.

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Uzun video seanslarına elveda

Mourinho ve teknik ekibi bu adımla, kapalı salonlardaki uzun video seanslarına olan bağımlılığı azaltmayı ve analiz sürecini daha hızlı, daha etkileşimli ve daha net bir yönteme dönüştürmeyi hedefliyor.

Teknik ekip, gözlemlerin hataların gerçekleştiği yerin ta kendisinde sunulmasının, oyuncuların talimatları daha hızlı kavramasına yardımcı olduğunu ve antrenman boyunca grubun konsantrasyonunu koruduğunu düşünüyor.

Yeni yöntem, Real Madrid oyuncularından da olumlu karşılık gördü. Oyuncular, Mourinho'nun benimsediği doğrudan ve etkileşimli yaklaşımı olumlu değerlendirdi. Bu adım, Portekizli teknik adamın takım içindeki günlük çalışmanın ayrıntılarını geliştirme çabasını yansıtıyor.

Mourinho'nun bu hamlesi, İspanya Ligi'nin yedinci haftasının zirve maçında Atletico Madrid'e karşı oynanacak merakla beklenen derbiden yalnızca bir gün önce geldi.

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