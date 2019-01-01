Ali Şen'den açıklamalar! "Oğuz ve Aykut neden gönderildi?"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, sarı lacivertli kulübün dününü ve bugününü değerlendirdi.

'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Anadolu Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertlilerde iki dönem başkanlık yapan Ali Şen verdiği özel röportajla Fenerbahçe'deki başkanlık serüvenini anlatırken, 1996 yılında kazanılan şampiyonluğun ardından Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman'ın neden takımdan gönderildiğini açıkladı.

Oğuz ve Aykut, Fenerbahçe’den neden gönderildi?

Kritik maçını 2-1 kazanan Fenerbahçe’de golleri atan bu iki oyuncu ne oldu da şampiyonluğun hemen akabinde takımdan gönderildi? Ali Şen, bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



“Günlerden perşembe ve Trabzonspor maçı da pazar günü. Şadan Kalkavan beni arıyor, ben de Bodrum’daki çiftlikteyim. Oğuz ve Aykut geliyor oraya. Konuşuyorlar bunlar ama ne konuştuklarını anlatmıyorum, hiç anlatmadım."



Şen, "Bu söylediklerinizden para istediklerini çıkarıyoruz." şeklindeki soru üzerine şunları anlattı:



"Olabilir ama söylemiyorum. Ben de sinirlendim Şadan’a. 'Ya Şadan, biz Fenerbahçe’yiz, istersen 5 Aykut, 5 Oğuz, 10 tane gol atsınlar, biz Fenerbahçe’yiz. 10-0, bütün mesuliyeti ben alırım. Sen bunlara hemen nasıl güle güle demedin?' 'Parreira gönderdi.' dedi. Ona da güle güle, o da İstanbul’da kalsın. Maç gecesi Rize Dedeman Oteli’nde futbolcuları akşam teker teker çağırdım. Soru sordum. Yani bir arkadaş demiş ki futbolcular garip falan filan, para konusu var işte. Tam anlatmıyorum, çünkü ikisini de beğeniyorum. İkisini beraber çağırdım son. Gece 00.00 ve ertesi gün maç var. Berabere kalsak Trabzon şampiyon, yenersek son iki maçı da biz alırsak biz şampiyonuz. Şimdi 'İkiniz.' dedim, 'Yarın beşer tane gol atsanız ve maçı biz 10-0 kazansak da ikinizi de gönderiyorum.' dedim.



Biz şimdi Trabzonspor'u yendik. Bizim taraftarlar ve bizim kongre üyeleri Şadan’a diyorlar ki ‘Oğuz’la Aykut’u gönderecek kimse yok kulüpte.’ Şadan da televizyonda canlı yayında diyor ki ‘Ben varken Oğuz ve Aykut’u kimse gönderemez.’ Başkan kim? Ben, Ali Şen. Ve de döndük İstanbulspor, arkadan da Vanspor’u yendik, şampiyon olduk. Bir mekanda şampiyonluk kutlaması yapıyoruz. Benim ellerimden biri Aykut’ta biri Oğuz’da. Bazı arkadaşlar diyorlar ki ‘Madem kovdun onlarla ne işin var?’ Hayır, onlar da kutlama yapacak. Onlar da maçın, galibiyetin, şampiyonluğun tadını alacak. Meğersem tat almamış Aykut. Aykut diyor ki 'Ben sevinemedim fazla. Çünkü Trabzonlu futbolcular üzüldü.' Çok büyük bir sebeptir o. Ve Aykut’un bunu demesini centilmenlikle ilgili yazdılar, böyle bir şey olabilir mi? Yani maaş aldığın, para aldığın, bağlı olduğun Fenerbahçe’de milyonlarca Fenerbahçe taraftarı üzülürse zararı yok mu? Senin görevin olan gol atmaktır. Senin görevin, santrfor oynuyorsun takımı şampiyon yapmaktır. Yapıyorsun, gol atıyorsun fakat onlar üzülüyor diye sen sevinmiyorsun. Bu kandırmaca değildir de nedir? Olmaz böyle şey. He ana sebep bu değildi. Onlar benim kendilerini göndereceğimi biliyordu. İkisi de beni iyi tanıyor. Tabii bekliyorlar şimdi ne olacak. ‘Hiç beklemenize falan gerek yok, gidiyorsunuz.’ dedim.”

Fenerbahçe’de 3. Ali Şen dönemi olacak mı?

“İstemem yan cebime koyun tarzı adamlardan değilim. İkincisi, bugüne kadar bir şey söyleyip de yerine getirmediğim bir konu olmadı. Ben iki defa başkan oldum. İkisinde de benim gelmeme gerek yoktu. Taraftar her maçta 'Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon' diye bağırıyordu. Zaten kantara benim binmeme gerek yoktu ama ben kantara bindim. Kantar yine şampiyon tarttı. Şimdi olur mu? 80 yaş bana müsaade etmez, olmaz… Bugün başkan Ali Koç’u en fazla destekleyenlerin başında ben geliyorum biliyorsunuz. Kongre günü de kongreden evvel de. Yoksa baştan söylerdim, bende öyle bir niyet olsa 'Şunu yanlış yapıyorsunuz bunu yanlış yapıyorsunuz, siz gidin ben geleceğim.' derdim. Muhalefet zor iş. 'Sen git ben geleceğim.' Ben bunları Emin Cankurtaran’a diyordum, dev gibi adamdı o zaman. Bilmiyorsun, dışarı git diyorsun. Kim gelecek? Ben geleceğim. Ben geleceğim çünkü ben daha iyi biliyorum. Sen kötüsün ben iyiyim. Sen aptalsın ben akıllıyım (Gülüyor). Zor iş.”

“Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamazsa Ali Koç’la devam edileceğini sanmıyorum"

“Şimdi Ali Koç, geçen sezon basketbol iyi, futbol çok kötü. Bu sezon basketbol çok kötü, futbol iyi derken mağlup oluyorsun. İstediğiniz gibi bir türlü olmuyor. Şampiyonluk şart. Taraftarlar geçen sezon bütün tribünleri doldurdu. Bu sezon en zor anlarda yine doldurdu. Fenerbahçe taraftarlarını çok iyi tanıyan biri olarak, bu sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç’la devam edeceklerini sanmıyorum.”

“Gün gelecek Fenerbahçe’nin başında bir Çinli, bir Arap ya da bir Rus oturacak”

Türk futbolunun an itibarıyla en büyük sıkıntısı kulüplerin içinde bulunduğu mali çıkmaz. Konuyu Fenerbahçe özelinde değerlendiren Ali Şen, iki farklı reçete öneriyor:



“Ali Koç, 'Bu borç 100 yılda ödenmez.' diyor. Bunu hepimiz duyduk televizyonda, herkes duydu. Durum madem ki bu kadar kötü, ne yapmamız lazım? Dünya ne yapmış? İtalya'da , İspanya'da , İngiltere'de Premier Lig... İlk 6 takımdan sonrasına bakın. Altı takımdan aşağısıyla bizim baştakilerin para durumu 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Onlar ne yapmışlar? Fenerbahçe'de bir gün gelecek bir Çinli, bir Arap, bir Rus koltuğa oturacak ve şirketi satın alacak. Sonra taraftar ‘Yuuuhh! Yönetim istifa.’ diye bağıracak. Adam da ‘Ne diyor bunlar ya? Onlara yuh! Onlar dışarı ben içeri, şirket benim.’ diyecek.



Fenerbahçeli Ali Şen’e bunu sordum. Fenerli Ali Şen, mantıklı Ali Şen’e ne cevap veriyor? Ben bunu kabul edemem. Bu sezon kaybolsa bile taraftara 'Aman ha Ali Koç’un yakasını bırakmayın.' derim. Yine bir Ali’yi diyorum, bu sefer soy ismi Koç.”