Ali Şen: "Erol Bulut, Fenerbahçe'nin Ferguson'u olacak!"

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, sarı-lacivertli takımla anlaştığı konuşulan Erol Bulut hakkında açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut'u futbolcuyken 'ye kazandıran eski başkanlardan Ali Şen iddialı açıklamalarda bulundu.

Sözcü'ye yaptığı açıklamalarda sarı-lacivertli ekipte teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Erol Bulut'tan övgü dolu sözlerle bahseden Ali Şen, "Erol Bulut'u futbolcu olarak 'ye getiren benim. 'ta oynuyordu. Emre Belözoğlu'nun sportif direktör, yardımcılarından birinin de Volkan Demirel olduğu bu idari ve teknik kadro yapılanmasında, ben Erol Bulut'tan bir Alex Ferguson olmasını bekliyorum. Olacağına da inanıyorum." dedi.

Fenerbahçe'nin gelecek yıllarda istenen başarıları yakalayacağına inandığını da belirten Ali Şen, şöyle devam etti: "Erol Bulut kendine güvenen, kültürlü, Almanca, İngilizce ve Yunanca gibi dilleri konuşabilen, futbol altyapısını 'da almış, Alman disipliniyle yetişmiş başarılı bir futbol adamıdır. Çalışma azmi, hırsı ve karakteriyle de Fenerbahçe'ye yakışan bir isimdir. Benim yakından tanıdığım Erol Bulut, teknik direktör olarak da Türk futboluna büyük hizmetler verecektir."