Ali Şafak Öztürk: Alper Ulusoy düdüğünü asmalı!
İHA
Antalyaspor'un eski başkanı Ali Şafak Öztürk, kırmızı-beyazlı takımın Beşiktaş ile oynadığı karşılşamanın ardından mücadelenin hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi. Maçın 70'inci dakikasında skor 1-0 ev sahibi takımın lehineyken Veysel Sarı'ya çıkan ikinci sarı kartın yanlış olduğunu ifade eden Öztürk, Ulusoy'un düdüğünü asması gerektiğini ifade etti.
Artık rahatça konuşabiliriz. Bu akşamdan sonra Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk’ün düdükleri asılmalıdır! Veysel’e verilen ikinci sarı ve Josef’in dirseğine verilmeyen kırmızı kart Türk futbolunun bulunduğu rezalet durumu özetliyor! #MHKgöreviniyap— Ali Safak Ozturk (@AliScored) February 3, 2021