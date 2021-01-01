Ali Şafak Öztürk: Alper Ulusoy düdüğünü asmalı!

Antalyaspor'un eski başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi.

Antalyaspor'un eski başkanı Ali Şafak Öztürk, kırmızı-beyazlı takımın Beşiktaş ile oynadığı karşılşamanın ardından mücadelenin hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi. Maçın 70'inci dakikasında skor 1-0 ev sahibi takımın lehineyken Veysel Sarı'ya çıkan ikinci sarı kartın yanlış olduğunu ifade eden Öztürk, Ulusoy'un düdüğünü asması gerektiğini ifade etti.