Ali Ravcı: Trabzon'a moralli gideceğiz

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacakları Trabzonspor maçına moralli şekilde çıkacaklarını söyledi.

, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçından puanla dönmek istiyor.

Sarı-siyahlı ekibin sportif direktörü Ali Ravcı, yaptığı açıklamada takımın moralinin yüksek olduğunu söyledi.

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Trabzonspor ile 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacaklarını aktaran Ravcı, "Lige iyi başlamanın moraliyle Trabzon'a gideceğiz. Güzel ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimizin gücünü ve kalitesini biliyoruz. Takım olarak, düşüncelerimizi ve amacımızı sahada pratiğe dökersek iyi bir sonuçla döneriz. Oyuncu kalitemiz ve takım ruhumuz, bunu başarabilecek seviyede. Puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Medipol maçında ortaya konan mücadele, azim ve kazanma arzusunun tekrarı bu maçta bize puan veya puanlar kazandıracak." diye konuştu.

Süper Lig'de 2018-19 sezonunu 47 puanla 6. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, 2019-20 Cemil Usta sezonuna Sergen Yalçın yönetiminde hazırlandı.

UEFA 2. eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı eleyen Malatya ekibi, bir üst turda 'ın Partizan takımına elenerek turnuvaya veda etti.

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Süper Lig'deki ilk maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri rakibini 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller ise Guilherme, Jahovic ve Fofana'dan geldi.

Yeni Malatyaspor, 2019-2020 Cemil Usta sezonunun ikinci haftasında ise 25 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak.