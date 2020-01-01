Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev

UEFA, Ali Palabıyık'ı Eintracht Frankfurt-Salzburg maçında görevlendirdi.

UEFA, hakem Ali Palabıyık'a UEFA son 32 turunda 'nın ile 'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak maçta görev verdi.

Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Müsabakada VAR hakemi olarak İtalyan Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev alacak.