Ali Naibi: Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta kalacak

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, Burak Yılmaz'ın Lecce'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili konuştu.

Bir süredir 'nın yeni takımlarından olan Lecce tarafından ısrarla istenen Burak Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi.

Siyah-beyazlı ekibin futbol direktörü Ali Naibi, Burak'ın transferi konusunda DHA' ya özel açıklamalarda bulundu.

Burak'ın Beşiktaş'ta kalıp kendilerini şampiyonluğa götüreceğini belirten Naibi, "Burak Yılmaz'ın kulübümüzle iki sene daha mukavelesi bulunuyor. Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncumuzun şu andaki tek motivasyonunun bir an önce iyileşip sezona en iyi şekilde başlamak olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Öte yandan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ise Lecce'nin Burak için siyah-beyazlılar'a 1.5 milyon euro önereceğini ve tecrübeli golcünün de İtalyan ekibiyle anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti.