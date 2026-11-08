Ali Maher, Mısır Milli Takımı'ndaki görevine yeni kararlarla başlıyor

Mısır Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü Ali Maher, teknik ekibinin kadrosunu açıklamasının ardından Mısır ile birlikte teknik projesinin ana hatlarını belirlemeye başladı. Bu adım, başta 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri olmak üzere, beklenen zorlu müsabakalara hazırlık yolunda atılan ilk adım niteliğinde.

Ali Maher, bugün pazar günü teknik ekibinin kadrosunu açıkladı. Bu açıklama, Mısır Futbol Federasyonu'nun dün cumartesi günü, son gelişmeleri görüşmek üzere yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından, Hossam Hassan'ın millî takımdaki teknik liderlik görevine son verme ve yerine Maher'i sorumluluğu üstlenmekle görevlendirme kararının ardından geldi.

Ali Maher'in teknik ekibinde, genel antrenör pozisyonunda Mohamed Abdel Karim, yardımcı antrenör olarak Basem Ali ve kaleci antrenörü olarak Mostafa Fathy yer alıyor. Ayrıca Mahmoud Selim ve Abdel Rahman El-Zoghby performans analistliği görevini üstlenirken, Diego Giacchino ve Wael Raafat fiziksel yük planlamasını yönetiyor.

Mısır Millî Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü ve dördüncü hafta müsabakaları kapsamında Malavi ile iki maç oynamaya hazırlanıyor. Mısır'ın kamp çalışmaları, bu ayın 9 Kasım'ında Millî Takımlar Merkezi'nde başlayacak.

İlk maçın 13 Kasım'da Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanması planlanıyor. İki takım arasındaki ikinci karşılaşma ise, dördüncü hafta müsabakaları kapsamında, aynı ayın 17'sinde Malavi'deki Bingu Uluslararası Stadı'nda yapılacak.

Mısır Millî Takımı, elemelerde Angola, Güney Sudan ve Malavi millî takımlarının yer aldığı İkinci Grup'ta bulunuyor. Mısır, 4 puanla averaj farkıyla ikinci sıradaki Angola'nın önünde puan cetvelinin lideri konumunda. Malavi 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Güney Sudan puansız olarak son sırada bulunuyor.

Mısır Millî Takımı, elemelerdeki yoluna sahasında Angola ile golsüz berabere kalarak başlamış, ardından deplasmanda Güney Sudan'ı beş golle mağlup ederek galibiyet ritmini yeniden yakalamıştı.