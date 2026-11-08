Mısır Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Ali Maher, Mısır'ın başına geçmesinin perde arkasıyla ilgili konuşarak içini döktü; önümüzdeki döneme dair hedeflerini, Hossam Hassan yönetimindeki önceki teknik ekiple ilgili tavrını, Mohamed Salah ve onun milli takımdaki rolüne dair görüşünü ve önümüzdeki dönemde ortaya koymayı hedeflediği futbol anlayışını açıkladı.

Mısır Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na götürecek elemelerin üçüncü ve dördüncü haftaları kapsamında, bu ay içinde 13 ve 17 Kasım tarihlerinde Malavi ile oynayacağı iki karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maçlar, Ali Maher yönetimindeki yeni teknik ekibin ilk resmi sınavı olacak.

Maher, "On Sport" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Her Mısırlı teknik direktörün Mısır Milli Takımı'nı çalıştırma hakkı vardır. Hossam ve İbrahim Hassan'a milli takıma kattıkları için teşekkür ediyorum. Her alanda mücadele eden insana karşı her zaman empati duyarım. Yoruluruz, çabalarız, çalışırız; insan birçok kez düştü ve yeniden kalktı, ama buna alıştı. Herkesin Mısır Milli Takımı'nın etrafında kenetlenmesini diliyorum."

Yeni teknik direktör, Mohamed Salah hakkında ise şunları dile getirdi: "Elimde seçkin oyuncular var ve bunların arasında Mısır tarihinin en iyi oyuncusu Mohamed Salah da bulunuyor. Kendisi büyük bir marka, hepimiz onunla gurur duyuyoruz ve tüm oyunculara örnek teşkil ediyor. Yerli oyuncuların yanı sıra seçkin bir profesyonel grubuna sahibiz ve en üst düzeyde unsurlara sahibiz."

Gelecek maçlar EGY Africa Cup of Nations Qualification 15:00 MWI

Futbol Federasyonu ile göreve gelmek üzere anlaşmasının perde arkasıyla ilgili ise şunları açıkladı: "Mühendis Hani Abu Rida ve Futbol Federasyonu yetkilileri saygın insanlar; ülkeye bir şeyler katmak istiyorlar ve net bir vizyonları var. Anlaşma görüşmesi de büyük bir kolaylıkla geçti."

Yardımcı ekibin seçimiyle ilgili olarak Maher şunları söyledi: "Üstlendikleri görevlerde ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyabilecek kişileri seçmeye özen gösterdim. Seçtiğim herkes sorumluluk alıyor, işini seviyor ve Mısır'a bir şeyler katma konusunda gerçek bir istek taşıyor."

Milli takımda bir takım menajeri pozisyonunun bulunmasının kendi inançları arasında yer almadığını vurgulayan Maher, şunları ekledi: "Bu ülke, uğrunda yorulmayı hak ediyor ve inşallah farklı bir şey ortaya koyabiliriz."

Ali Maher, açıklamalarını Mısır taraftarlarına bir mesaj vererek noktaladı: "Herkesin milli takımın etrafında kenetlenmesini ve oyuncuların destek ile sevgi hissetmesini diliyorum. İnşallah güçlü bir milli takım olacağız; keyifli bir futbol oynayan, hücumda ve savunmada hırslı bir takım."