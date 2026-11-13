Ali Maaloul'un hatası Tunus'u Libya karşısında zora soktu

Tunus Millî Takımı'nın tecrübeli sol beki Ali Maaloul, Tunus'un 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Libya ile karşılaştığı maçta bir hata yaptı.

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Maalul, Tunus'un bir kontratağı sırasında Libya oyuncularından birini çekerek yere düşürdü ve maçın hakemi Tunus aleyhine penaltı kararı verdi. Bu penaltı, karşılaşmanın ilk golüyle sonuçlandı.

Tunus-Libya maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Tunus Milli Takımı elemelerdeki ilk galibiyetini elde etmenin peşindeyken, Libya Milli Takımı üç puanı hanesine yazdırmayı ve grup sıralamasındaki konumunu iyileştirmeyi umuyor.

Tunus Milli Takımı, ilk iki haftada Botsvana ve Uganda ile berabere kalarak iki puan toplamıştı.

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2027 Afrika Uluslar Kupası'na yükselme elemelerinde Tunus-Libya karşılaşması, iki takımın da 8. Grup'taki sıkıntılı başlangıcı göz önüne alındığında büyük önem taşıyor. Grupta ayrıca Uganda ve Botsvana milli takımları da yer alıyor; bu da iki komşu arasındaki iki karşılıklı maçı, yükselme biletine en yakın takımın kimliğini belirlemede belirleyici kılıyor.

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Tunus Milli Takımı elemelere, 2026 yazında teknik sorumluluğu üstlenen teknik direktör Moein Chaabani yönetiminde giriyor. Chaabani, Esperance'ı 2018 ve 2019'da üst üste iki kez Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

Chaabani, başta Ferjani Sassi, Issa Laidouni, Ali Maalul ve Montassar Talbi olmak üzere büyük uluslararası tecrübeye sahip oyunculardan oluşan bir kadrodan faydalanarak Tunus'a istikrarı geri getirmeyi umuyor.

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Tunus Milli Takımı yoluna, Uganda ile 1-1 berabere kalarak başlamış, ardından Botsvana karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğü koruyamayarak 2-2 berabere kalmıştı. O karşılaşmada Hazem Mastouri, Tunus'un iki golünü de kaydetmişti.

Takım, Mastouri'nin sakatlığı nedeniyle Libya maçlarında forma giyememesiyle büyük bir darbe aldı ve teknik heyet, onun yerine Mohamed Sadok Gueddira'yı kadroya çağırmak zorunda kaldı.

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Buna karşılık Libya Milli Takımı galibiyet elde etmekte zorlanıyor. Yoluna Botsvana ile 2-2 berabere kalarak başlayan Libya, ardından Uganda karşısında 1-0 yenildi ve ilk iki haftada yalnızca bir puan toplayabildi.

Libya Milli Takımı'nı, Tunus karşısındaki iki maçı takımının yükselme yarışındaki durumunu iyileştirmek için değerlendirmeyi amaçlayan teknik direktör Youssef Dabo çalıştırıyor.

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8. Grup'taki rekabet, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olarak Uganda'nın Kenya ve Tanzanya ile birlikte finallere otomatik olarak katılması nedeniyle daha da zorlaşıyor. Bu da gruptaki geriye kalan yükselme biletinin Tunus, Libya ve Botsvana arasında en iyi sırayı elde eden takıma gideceği anlamına geliyor.

Tunus ile Libya arasındaki karşılaşmanın, Libya Milli Takımı'nın başkent Trablus'ta ev sahipliği yapacağı rövanş maçıyla 17 Kasım'da yenilenmesi planlanıyor. Bu durum, mevcut karşılaşmanın sonucunu iki takımın hesaplarında kat kat daha önemli kılıyor.