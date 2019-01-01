Ali Koç'un hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a verilen 30 günlük hak mahrumiyeti ve para cezası Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı.

Başkanı Ali Koç, Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında yaptığı açıklama nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş akabinde 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası almıştı.

Karara itiraz edilmesinin ardından toplanan TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç’a verilen cezanın kaldırılmasına karar verildi.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF Tahkim Kurulu 27 Eylül 2019 günlü (44) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 10:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş., vekilleri Av. Alper PİRŞEN ve Av. Özge TOKARLI'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

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- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

Türk Telekom Stadı'na gidebilecek

Ali Koç bu kararla birlikte Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev derbide protokol tribününde yer alabilecek.