Ali Koç'tan transfer müjdesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp dergisi için kaleme aldığı yazıda önemli mesajlar verdi.

Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp dergisinin Ağustos sayısında yayınladığı başyazısında yürütülen transfer görüşmelerinin son aşamaya geldiğini duyurdu.

Ali Koç ayrıca Finansal Fair-Play konusuyla ilgili de önemli mesajlar verdi.

Ali Koç'un yazısından öne çıkan satırbaşları şöyle...

Audi Cup performansı

"Fenerbahçemiz de 29-31 Temmuz tarihlerinde , , gibi büyük kulüplerin katıldığı Audi Cup turnuvasında yer aldı. Bayern Münih maçında hem futbol hem skor olarak beklentimizin çok uzağında bir performans sergiledik. Ertesi akşam oynadığımız Real Madrid maçında ise yenilmemize rağmen arzuladığımız Fenerbahçe’ye bir adım daha yakındık. Bu iki karşılaşma sayesinde eksik olduğunu bildiğimiz pozisyonlardaki ihtiyaçlarımızı daha net görmüş olduk. Sonuçlardan bağımsız olarak Audi Cup turnuvasında yer almamızın her anlamda çok faydalı olduğuna inanıyorum."

"Taraftarını mutlu eden bir Fenerbahçe izleyeceğiz"

"Kadromuza kattığımız genç isimlere ek olarak direkt ilk 11 oyuncusu olan, liderlik vasfına sahip isimlerle bu sezon ayakları yere basan, hedefine yürüyen, sezona hazır ve güçlü başlangıç yapma noktasında taraftarlarını mutlu eden bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Bu doğrultuda; futbol takımımıza dahil olan Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Bayındır, Murat Sağlam, Garry Rodrigues ve son olarak da Deniz Türüç gibi ailemizin yeni üyelerinin deneyimleri ve becerileriyle takımımıza önemli katkılar vereceğine inanıyor, kendilerine bir kez daha hoş geldin diyoruz."

Transfer çalışmaları

"Kadromuzu tam olarak hazır ve eksiksiz duruma getirmek için ise hocamızın istediği isimler üzerinden görüşmelerimiz son bulma aşamasına gelmiştir. Görüşmelerin tam olarak sonuçlanmasının ardından camiamıza gerekli bilgilendirmeleri art arda yapıyor olacağız. Bu kapsamda camiamıza şunu iletmem gerekir ki, transfer sürecimiz ilk günden beri tasarlanmış olan planlamalarımız ile devam etmekte olup, birçok farklı finansal etken ve kısıtlamalara bağlı olarak titizlikle ilerletilmektedir. Kulübümüz için en efektif adımları atmaya çalıştığımız bu alanda, transferin son gününe kadar, en başta planladığımız şekilde, alınacak sonuçlardan bağımsız olarak çalışmalarımız devam edecektir."

Finansal Fair-Play konusu

"Kulübümüzün içerisinde bulunduğu mali tablolar sebebiyle Finansal Fair Play (FFP) yaptırımları ile karşı karşıya kaldığımız bir dönemdeyiz. Bu doğrultuda 2015/16 sezonunda başlayan detaylı finansal incelemeler bu sezona kadar devam etti. Bu incelemeler sonucunda 3 yıllık dönemde denk hesap açığı taahhüdünü yerine getiremememiz sebebiyle Avrupa kupalarından men cezası alma tehlikesi ile karşı karşıya idik. Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandığımız ilk sene men edilme riskimiz şimdilik bertaraf edilmiştir. Ancak, transfer harcamalarımıza ve UEFA müsabakalarında oynayabilecek oyuncularımız için 2020/21 ve 2021/22 sezonları boyunca bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Kulübümüz açısından olabilecek en iyi şekilde gelişen bu süreçler, finansal anlamda yaptığımız çalışmaların yanı sıra UEFA ile sezon içerisinde yaptığımız olumlu görüşmelerin sonucunda neticelenmiştir. Bu gelişme ve kararı kulübümüz adına oldukça olumlu ve sevindirici buluyoruz."