Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, harcama limitlerinde bir artış gerçekleşmediğini ve transfer yapma durumlarının henüz olmadığını açıkladı.

Sarı Lacivertliler’in deplasmanda Gaziantep’i 2-0 yendiği maçın ardından konuşan Ali Koç, "Gazetelerde yazıldığı gibi bizim limitimiz arttı, transfer yapabiliriz gibi bir durum maalesef yok. TFF'nin kararı bize dün gece geç saatlerde iletildi. Talebimiz kısmen kabul edildi, ama kısmen edilmedi” diye konuştu.

Tahkim Kurulu’na gideceklerini de söyleyen Ali Koç, "Bu iş adeta nasıl olmaz, nasıl 'nin önü açılmaz diye değerlendiriliyor. Acilen Tahkim'e gideceğiz. Gözünün üzerine kaşı var muamelesi yapılıyor. Haklı başvurumuz kabul edilseydi, 40-50 milyon liralık limitimiz olacaktı” dedi.

Transfer planları hakkında da konuşan Ali Koç, ”Kalabalık olan mevkilerden 2-3 oyuncuyla vedalaşacağız. Oradan gelecek bütçe ile sol bek transferini gerçekleştireceğiz. Ancak ne yazık ki bize manevra alanı özellikle verilmiyor. Bize karşı tutumu anlamakta oldukça güçlük çekiyorum. Gerekirse bu hafta televizyon kanallarına çıkıp gerekli açıklamaları arka arkaya yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı.