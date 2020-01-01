Ali Koç'tan moral yemeği
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Fenerbahce.org
Son olarak derbide Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, bu mağlubiyetle 4 haftadır galibiyet alamamış oldu. Şampiyonluk yarışında da gerilere düşen sarı-lacivertli takıma başkan moral vermeye çalışıyor.
Başkan Ali Koç, Kadıköy'de futbol takımıyla yemekte bir araya geldi. Teknik direktör Ersun Yanal, kaptanlar Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu ile birlikte oturan Koç, takımla sohbet etti.
Fenerbahçe cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında 3 puan arayacak.