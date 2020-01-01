Ali Koç'tan moral yemeği

Son haftalarda aldığı sonuçlarla morali bir hayli bozulan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç takımla birlikte yemek yedi.

Son olarak derbide 'a 3-1 yenilen , bu mağlubiyetle 4 haftadır galibiyet alamamış oldu. Şampiyonluk yarışında da gerilere düşen sarı-lacivertli takıma başkan moral vermeye çalışıyor.

Başkan Ali Koç, Kadıköy'de futbol takımıyla yemekte bir araya geldi. Teknik direktör Ersun Yanal, kaptanlar Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu ile birlikte oturan Koç, takımla sohbet etti.

Fenerbahçe cumartesi günü deplasmanında 3 puan arayacak.