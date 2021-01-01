Ali Koç'tan Mesut Özil transferinin sırları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil transferinin nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Başkanı Ali Koç, Mesut Özil için düzenlenen imza töreninde konuştu ve transfer sürecini anlattı.

Koç, transferin gerçekleşmesinde kritik gün olarak Mesut Özil'in evlendiği 7 Haziran 2019 gününü işaret etti. O gün Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden 'İnşallah vatan hasretin sona erer Mesut' yazdığı bir paylaşım yaptığını anımsatan Koç, 20 Haziran 2019'da yaptılan WinWin kampanyasında fitilin ateşlendiğini söyledi.

Bu esnada basın toplantısında o yayında Acun Ilıcalı'nın "Benim bildiğim Ali Koç, Mesut'u 'ye getirir" dediği konuşma izlettirildi.

Video dönüşünde sözlerine devam eden Ali Koç süreci şöyle anlattı:

"Bir yaz günü, Acun'la oturduk konuşuyoruz. 'Mesut'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, sezon sonunda Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ben de 'Kazandıralım da, maddi şartları nasıl karşılayacağız?' dedim.Ocak ayında da bir ihtimal olabilir demiştim. 'Ben birkaç ay sonra yeni yatırımımı açıklayacağım ve bunu dünyaya yaymak istiyorum, bu hedefi yakalamamda Mesut'un da büyük katkısı olacak diye düşünüyorum.' dedi. Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı. Kasım ayında Mesut'un menajeri Erkut'la görüştük. Bu konuşmanın devamında, bu transferin gerçekleşebileceğine inandım. Erkut, Mesut'un bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını ve bunu 35-36 yaşında yapmak istemediğini söyledi. O dönemlerde bu soru geldiğinde 'Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse çok güzel olur' demiştim. O günlerde Londra'ya gittik; yöneticiler, ben ve Acun, farklı zamanlarda yola çıktık ki isteğimiz çok belli olmasın. Arsene Wenger'den de o kadar olumlu dönüş aldım ki... Sayın Wenger'i, Erol Bulut hocayla görüştürdüm. O da Mesut hakkındaki sorularını sordu. Faydalı bir görüşme oldu."

Geçmişteki transferlere de atıfta bulunan Koç, "O zaman da 'olamaz' dendi ama Fenerbahçe kendi büyüklüğüyle o transferleri gerçekleştirdi" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu transferin gerçekleşmesinde birkaç faktör bir araya geldi. Mesut'un kariyerinde bir gün Fenerbahçe’de oynama arzusu, ailesiyle Türkiye'de yaşama isteği, bu hayalini gerçekleşitmek için finansal konularda özverili davranması, bu konuları öncelik haline getirmemesi bunların başında geliyor. İnanın, bizden daha iyi teklifler vardı. Ayrıca Mesut'un ’deki durumu ve mutsuzluğu, Acun Ilıcalı ile yakın dostluğu. Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçeli olması, Acun Ilıcalı’nın tam da bu zamanlarda kendi platformunu kurması ve Türk dizilerine yatırım yapması... Bunların hepsi bir araya geldi. Kendisi kızacak ama bu transferin gerçekleşmesinde Acun Ilıcalı’nın emeği ve inancı çok fazla olmuştur. Ona, yöneticimiz Selahattin Baki’ye, Erkut Bey'e, Mesut’a ve daha birçok kişiye teşekkür ediyorum. Tabi şimdiden hocamıza da teşekkür ediyorum."

"Bugün balayı bitiyor, gerçek iş başlıyor" diyen Ali Koç, Mesut’un kişiliğinin ve duruşunun da çok değerli olduğunu söyledi.

Ali Koç, "Biz Mesut’un transferi için 'gerçekleşmesi çok zor bir rüya' dedik. Mesut'un Fenerbahçe'ye bağlılığını bilmeyenler 'gelmez' dedi. Bizse bu rüyanın gerçekleşeceğini biliyorduk. Sabırla, inatla, akıllıca, gaza gelmeden, gaza getirmeden adım adım çalıştık, uğraştık ve çok şükür ki bugünleri yaşıyoruz." dedi.

Mesutol kampanyası

'Mesutol' kampanyasına da değinen Koç, bu kampanyanın Mesut Özil için özel bir durum olmadığını sadece devam eden 'Fenerol' kampanyasının ismini kısa bir süre için değiştirdiklerini söyledi. Çeyrek milyona yakın SMS aldıklarını belirten Koç, taraftarlara teşekkür etti.

Ali Koç konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Fenerbahçe'de zaferlerin büyüklüğü, mücadelenin gücüyle ifade edilir. Hem saha içinde hem saha dışında. Mesut bu yolda yürümeye yeni başıyor. Sahada en iyi performansını gösterip, zaferlerimizin bir parçası olacaktır. Olacaktır çünkü, kendisi Fenerbahçe’nin ne kadar büyük olduğunu, çubuklu formamız için savaşan oyuncularımızın tarafarlarımız tarafından nasıl sahiplendiğini çok iyi biliyor. Ve tüm dünyaya Mesut Özil’i kim olduğunu yeniden gösterme yolunda Fenerbahçe’ye büyük katkı sağlayacaktır. Aramıza hoş geldin."

Ali Koç, kendisine İrfan Can Kahveci hakkında sorulan soruya ise yanıt vermedi.