Ali Koç'tan flaş sözler! "Ekibimize, hocamıza inanıyoruz..."

Ali Koç, Beşiktaş ile oynanan derbi maçın ardından önemli mesajlar verdi.

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarında Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup eden 'de Başkan Ali Koç karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına konuşan Ali Koç önemli bir galibiyet aldıklarını belirtirken, "İyi oynadık, üstün oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hem iyi oynadılar, hem oynatmadılar. Kazasız belasız maç bitti. İhtiyacımız olan maçtı. Daha kıymetli olması için haftaya kazanmamız lazım. Ekibimize, oyuncularımıza, hocamıza inanıyoruz. Maçlar da böyle iyi yönetilirse Fenerbahçe'nin önünün açık olduğuna inanıyoruz." dedi.

"Ersun hoca istifa edecek diyorsunuz, hangi birine cevap verelim?"

Ali Koç, maçın ardından Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yaptığı kafa karıştıran açıklamalarla ilgili de şöyle konuştu: "Emre ile kavga muhabbetini şimdi duydum. Bazı kanallarda iki tane ayrı iddia ortaya atıldı. Biri hocayla kaptanın kavga ettiği, biri istifa açıklaması. Yani çok uğraşılıyor, bir türlü karıştıramıyorsunuz. Galibiyetin keyfine varalım diyeceğim, izin vermiyorsunuz. Söz konusu Fenerbahçe ise derin komplo teorileri üretiliyor. Bugün Ersun hoca istifa edecek diyorsunuz. Hangi birine cevap verelim. Bazı kanallar bazı kişiler bu üretim konusunda çok daha başarılılar. Yoğun mesai harcadılar. Burada gülecek bir şey yok. İyi bir şeyler yapmaya çalışırken, bin tane spekülasyonlarla, töhmet altında bırakılmakla uğraşıyoruz. Ersun hocayı tebrik ediyorum bu kadar ağır eleştiri ve spekülasyonların olduğu haftada iyi bir şekilde çalışabildiği için."

Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile görüşme

Koç, geçtiğimiz günlerde TFF yetkilileri ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile bir araya gelmeleriyle ilgili de konuşurken, "Ciddi rahatsızlıklarımız vardı. 6 maçı kazanmışız, 6 maçın da hakemleri bir sonraki hafta maçlarına verilmedi. Puan kaybettiğimiz maçların hakemleri ise sonraki haftada görev aldı. Hakemler bundan bir mesaj alır mı, almaz mı? Bunla ilgili rahatsızlığı belirtmek için federasyonla iletişime geçtik. Toplantı Riva'da olacaktı ama zaman yoktu, Zorlu'da oldu. Bunun gizlisi saklısı yok. Biz oraya herkesin gördüğü yerden girdik, herkesin gördüğü yerden çıktık." ifadelerini kullandı.

Taraftara mesaj

Karşılaşmada tribünlerden sık sık küfürlü tezahüratların yükselmesine de değinen Ali Koç, "Tribünlerdeki küfür olayları benim galibiyet sevincimi kursağımda bıraktı. En kötü günlerimizde bizi ayağa kaldıran taraftarımıza en son laf edecek ben olmalıyım. Onlar olmasaydı biz bu sıkıntılı süreçte dayanamazdık. Onlara ne kadar teşekkür etsem, bizim için kıymetlerini ifade edemem. En dip noktada bizi yukarı çektiler. Ama bugün mahçup olduk. Zaman zaman derbilerde bu tarz küfür eylemleri olabilir ama maçta galipken, gergin bir ortam yokken bize yakışmayacak bir görüntü çıktı ortaya. Bazı taraftarlarımız belki bana kızacak ama bize yakışmadı. Hem ceza yiyeceğiz, birçok taraftarımız da koltuklarını devretmek zorunda kalacak. Bu tür davranışların Türk futboluna bir katma değeri olacağını düşünmüyorum. Taraftarımızdan özür dilerim ama ben doğruyu söylemekle yükümlüyüm." diye konuştu.