Ali Koç ve Semih Özsoy PFDK'ya sevkedildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy, Nihat Özdemir'e karşı söylemleri nedeniyle PFDK'ya sevkedildi.

Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Ali Koç'un, 5 ve 7 Haziran tarihlerinde kulübün internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalar yapması nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.

Semih Özsoy'un da aynı nedenden kurula sevki kararlaştırıldı.

Daha fazla takım

Hukuk müşavirliği, yöneticilerinin açıklamaları nedeniyle sarı-lacivertli kulübü de PFDK'ye gönderdi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık sürecindeki transferleri nasıl buluyorsunuz?