Fenerbahçe

Ali Koç ve Semih Özsoy PFDK'ya sevkedildi

Yorum()
Ali Koc
AA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy, Nihat Özdemir'e karşı söylemleri nedeniyle PFDK'ya sevkedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Ali Koç'un, 5 ve 7 Haziran tarihlerinde kulübün internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalar yapması nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.

Semih Özsoy'un da aynı nedenden kurula sevki kararlaştırıldı.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Hukuk müşavirliği, yöneticilerinin açıklamaları nedeniyle sarı-lacivertli kulübü de PFDK'ye gönderdi.

    Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık sürecindeki transferleri nasıl buluyorsunuz?

    Kapat