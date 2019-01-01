Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 10. hafta müsabakalarından sonra farklı mecralardan yayınlanan açıklamalar nedeniyle ve kulüplerinin PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Ali Koç'un, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer verilen sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği ifade edildi. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ise bir televizyon programında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü yöneticilerinden Ömer Sağıroğlu ve Ertuğrul Doğan'ın da aynı gerekçeyle disipline verildiği aktarıldı.

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Sergen Yalçın, PFDK'de

BtcTurk Teknik Direktörü Sergen Yalçın, tedbirli olarak disipline verildi.

Ligin 10. haftasındaki müsabakasında kırmızı kart gören 47 yaşındaki teknik adamın, sportmenliğe aykırı hareket, hakaret ve tedbire uymama gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Süper Lig'den , Çaykur Rizespor, Aytemiz , Beşiktaş, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor da farklı sebeplerle PFDK'ye sevk edildi. Ayrıca Fenerbahçe, sportmenliğe aykırı açıklamanın yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de disipline verildi.