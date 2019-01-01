Ali Koç, Trabzonspor maçından mutlak galibiyet bekliyor

Alanyaspor yenilgisinin ardından Samandıra'da Ersun Yanal ile görüşen Ali Koç, Trabzonspor maçından mutlak galibiyet beklediğini belirtti.

'nin mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Ersun Yanal, Samandıra'da bir araya geldi.

Fanatik'in haberine göre 'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, maçın ardından kötü gidişat sebebiyle duruma el koydu. Maçın ardından İstabul'da yapılan ilk idman için Samandıra'ya gelen Ali Koç, burada Ersun Yanal ile yaklaşık iki saat süren özel bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hayal kırıklığını açıkça belli eden Ali Koç, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmasından ise mutlak galibiyet beklediğini belirtti.

Antrenmanı izlemedi

Ali Koç’un gelişi sonrası saat 17.00’de başlaması planlanan antrenman ertelendi. Ali Koç ile Ersun Yanal'ın görüşmesi planlanandan çok daha uzun sürdü ve idman yardımcı antrenörler ile başladı. İkili arasında 16.10’da başlayan görüşme, 18.15’e kadar devam etti. Ali Koç’un antrenmanı seyredip, oyunculara da sert uyarılarda bulunması beklense de başkan görüşmenin ardından antrenmanı izlemeden doğrudan tesisleri terk etti.

Trabzonspor uyarısı

İkili arasında gerçekleşen toplantı ile alakalı kuküpten bir açıklama gelmedi. Ancak iddialara göre Ali Koç, Ersun Yanal’a son uyarısını yaptı. Başkanın, cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak Trabzonspor maçının kazanılmaması halinde, görevine son verileceği mesajını deneyimli teknik adama ilettiği öne sürüldü. Toplantıdan son derece moralsiz bir şekilde çıkan Ersun Yanal, sahaya giderek devam eden antrenmanın son bölümünde takımın başında yer aldı.