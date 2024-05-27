Ali Koç'tan sert sözler: "Böcekleri ezeceğiz!"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkanlık seçimlerinde neden yeniden aday olduğunu açıkladı ve sert ifadeler kullandı.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışını kaybetti

Ali Koç başkanlık koltuğu için yeniden aday oldu

"Böcekleri ezeceğiz" dedi

NE OLDU? 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olağan seçimli genel kurulda adaylığını koyan Ali Koç, Mersin'de Fenerbahçe kongre üyeleriyle bir araya geldi. Ali Koç neden yeniden aday olduğunu açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Ali Koç şunları söyledi: "Belediye seçimlerinde de gördünüz, bazı şeyler değişiyor. Futbolun siyasete karıştığı zaman fayda değil zarar verdiğini insanlar görüyor. Defalarca gündeme getirdiğimiz konular sadece Fenerbahçe'nin değil kitlesel olarak Türkiye'de kabul görmeye başladı. O misyonumuzu bitireceğiz. Böcekleri ezeceği."

DAHA FAZLASI: Ayrıca Ali Koç şunları söyledi: "Bu mücadeleyi en çok veren biziz. En ciddi, samimi anlamda veren biziz. Ucuna geldik. Bu verdiğimiz mücadelenin yarım kalmaması için yeniden aday olacağız"

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"Benim ve arkadaşlarımın temiz futbol misyonuyla alakası var. Fenerbahçe'nin ilkesi ve duruşuyla alakası var. Ondan taviz versek iyi mi kötü mü olur camianın karar vereceği durum. Biz 7 senede 3 kere son hafta kendi sahamızda şampiyonluk verdik. Haluk Ulusoy'un 2006 kurgusunda ben mi başkandım, ben mi yöneticiydim. Değildim. Dolayısıyla benim kişiliğimle alakalı değil"