Ali Koç'tan Arda Güler'e hayati tavsiye! Transferde Barcelona gerçeği

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu dönemde çok önemli bir tavsiyede bulundu.

Sarı-Lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğu dönemde transfer konusunda tavsiyede bulundu.

Teknik Direktör Metin Diyadin, Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler ve A Milli Takım hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Ne söylendi?

Radyospor'a konuşan Metin Diyadin, "Arda Güler, Türkiye'ye kesinlikle dönmemeli. Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmalı ve Dortmund gibi, Arsenal gibi oynayacağı takımları tercih etmeli.

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Çünkü Real Madrid'in genç futbolcunun gelişimini bekleme gibi bir zamanı yok! Real Madrid'de her sezon hedef Şampiyonlar Ligi ve La Liga'dır bu iki kupa kazanılmamışsa başarısızlık olarak sayılır.

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer süreci hakkında şunu biliyorum. Ali Bey, (Koç) Arda Güler'e "Barcelona'ya git" diyor.

Ancak süreçte Arda'nın tercihi Real Madrid oluyor. Yine söylüyorum; Real Madrid, futbolcu kazanmak için vakit ayıracak bir kulüp değil.

Arda, Dortmund'da, Arsenal'da gelişimini tamamlayıp, Real Madrid'e giderse daha sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.