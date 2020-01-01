Ali Koç: Sadık Çiftpınar maaşından fedakarlık yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadık Çiftpınar'ın yaptığı fedakarlıkla Falette transferini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yapıldı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya kulüp başkanı Ali Koç, yöneticiler ve üyeler katıldı.

Ali Koç, Süper Lig'in ikinci yarısında oynadıkları futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini topladıklarını dile getirdi;

"Şampiyonluk yürüyüşümüzü büyük kararlıkla sürdürüyoruz. Ersun hocanın önderliğinde takımımız sorumluluklarının farkında, taşıdıklar formanın ağırlığının bilincinde, her maçı final görerek çalışıyorlar. Ligin en iyi futbolunu oynayan, en iyi istatistiğine kavuşan ve şampiyonluğun en büyük adayı konumundayız. Özellikle takımımızdaki arkadaşlık ve uyum, sahadaki mücadele azmi hep birlikte hedefe odaklanmış şekilde ilerlememiz için bizleri çok mutlu ediyor. Taraftarımızın da muhteşem desteğiyle ligin en iyi performansını ortaya koyarak şampiyon olacağımıza gönülden inanıyoruz. Taraftarlarımızından ricam tek vücut ve inançla 29. şampiyonluk yolunda takımımızı desteklemeleridir. Yolun sonunda şampiyon olmak için her şeyi yapacağımızdan emin olmanızı istiyoruz."

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"Nihat Özdemir'in açıklamalarından tatmin olmadık"

Başkan Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalara eleştiride bulundu.

Özellikle son dönemde TFF ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını vurgulayan Koç, "TFF, görev süresi boyunca kararlarıyla Türk futbolunda karmaşa ve güven sarsılmasına sebep olmaktadır." ifadesini kullandı.

Hakem atamalarıyla ilgili Koç, "Kazandığımız 11 maçın hakemlerinden 9'u bir sonraki hafta saha hakemi olarak görev almamış. Bunu sormak istedim. Anlattılar, kendi mantıklarına göre. Ancak tatmin olmadık. Medipol maçı, hakem Fıray Aydınus. Ne oldu da bu bir sonraki maça atanamadı. Arda Kardeşler. Ligdeki ilk maçımızı yönetmişti. 2 hafta maç alamadı. Aynı hakem haftalar sonra Hes Kablo ile deplasmanda oynadığımız maçı yönetti. Bu maçta 3 penaltımız verilmemişti. Bu maçın hakem hatalarıyla dolu olduğu her yerde konuşuldu. Bu hakem, sonraki hafta maç aldı. Tatmin olamadığımız kısımlar bunlar." şeklinde konuştu.

müsabakasında da attıkları 2. golde hakemin karar vermek için 4 dakika 17 saniye beklediğini kaydeden Koç, şöyle devam etti:

"Hes Kablo Kayserispor maçında Emre saha dışında diyaloğa girdi. Mevzuata göre bile kaptanın ceza alması mümkün değilken hakemlerden ek rapor istenmiş. Bu, hakemlere mesaj vermek değil mi? Gaziantep FK maçında kart bile görmemesi gereken Vedat Muric, niyet okunarak PFDK'ye sevk edildi. İnanın ceza vereceklerdi. Ama ne olduysa veremediler. Bu şekilde bir sevkin niyeti ve amacı hedefi nedir?"

"Bütün olay, biz Fenerbahçe'ye nasıl transfer yaptırmayız"

Harcama limitleri konusuna da değinen Başkan Koç, şöyle konuştu:

"Yeniden yapılandırmayı yapamadık. Harcama limitlerimiz de farklı ele alındı. Kendi imkanlarımızla bir şey yapmaya çalıştık. Denkleştirme mantığıyla kabul edilmesi gereken kabul edildi, verilen hak geri alındı. Nihat Özdemir çıkıyor alaycı bir şekilde 'transfer yaptılar' diyor. Biz Falette'e lisans çıkartabildik. Sadık Çiftpınar, maaşından bir kısım fedakarlık yaptı. O şekilde transfer ettik. Hiçbir şey yapamamaz hale getirdiler. Son derece de yorucu ve gönül kırıcı bir süreç yaşadık. Bütün olay biz nasıl Fenerbahçe'ye transfer yaptırmayız."

Harcama limitinin yüzde 30'dan 40'a çıkmasında herhangi bir taleplerinin olmadığını söyleyen Koç, "Bu, Fenerbahçe istiyor konumuna getirildi. 'İstemedik' dedik. 'Çık söyle, kimin istediğini söyle' dedik. Nihat Bey söylemiyor. Kiminle yaptığı görüşmeden sonra limit 30'dan 40'a çıkarıldı? Kulüp bu isteğinde haklıydı. Transferlerden sonra limiti açıklıyorsun. Neden basının önünde söylemiyorsun? Enteresan." diye konuştu.

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Nihat Özdemir'in istifa edeceği iddiaları

Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa edeceği iddialarıyla ilgili, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz." dedi.

Nihat Özdemir ile Zorlu Center'da rutin bir görüşme yaptığını ifade eden Koç, şunları söyledi:

"Nihat Bey 'Zorlu'da başka başkanlarla görüştüm' dedi. Daha önce bunu niye söylemiyorsun. Başka kulüpler bunu devamlı gündeme getirdiler. 3 Temmuz'dan bahsediyor Nihat Bey. Tabii ki her şey aynı değil ama hedef aynı. Bugün de Fenerbahçe'nin muhtemel şampiyonluğu engellenmek isteniyor. O gayet iyi biliyor. Nihat Bey başkan olmadan önce de Fenerbahçe'nin 4 hafta arka arkaya yaşadığı hakem hataları gündeme getirmenin ardından gazeteye demeç vererek 'Bu federasyona kefilim, Fenerbahçe mazaret aramasın' demişti. Aynı hafta Nihat Bey'le yaptığımız görüşmede TFF ile ilgili tam tersi görüşlerini paylaşmıştı. Bu süreçte bizlere hak vermesini beklemiyorduk. Yeter ki gölge etmesin. TFF'ye elimizden gelen desteği verdik. Biz de safmışız. Nihat Bey itinayla seçilmiş meğersem. Alınması gereken her kararda kulüplerden oy birliği beklenecekse TFF'ye ne gerek var. Krizleri çözmek için daha sık iletişim yapmalısın. Sorunları biriktirmeyin. İstifa iddiaları var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Dost ortamında 'istifayı düşünüyorum' demeyin. TFF Başkanlığı çok zor görevdir. En ağır görevlerden biridir. Bir de yönetim kurulu üyelerinin birini bile seçemiyorsanız daha zordur. Ticari sebeplerden dolayı manevra alanınız kısıtlıysa işiniz daha zordur."