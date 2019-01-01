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Fenerbahçe

Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

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AA
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle başkanlığı döneminde ilk kez TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan Koç'un, dün sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün de internet sitesinde yer verilen sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

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Öte yandan Spor Toto 1. Lig kulübü Boluspor'un, Galatasaray ile sahasında yaptığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçındaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarında yer bırakılmaması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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